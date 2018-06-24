24.06.2018, Киев, Анастасия Самойлова

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Железные дороги Украины доживают последние годы

Блогер Андрей Селезнёв, покинувший Украину в 2014 году, у себя в соцсети опубликовал свидетельства надвигающегося на Украину инфраструктурного коллапса, связанного с катастрофическим состоянием железных дорог в стране, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

В своём блоге автор приводит ряд фотографий, которые были сделаны в последние несколько недель.

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Так, на первой фотографии читателю представлен электровоз ВЛ80К 1968 года выпуска, который тянет за собой электропоезд примерно тех же годов выпуска, ЭР9П, с западной Украины, а конкретно – из Львовской области.

«Электровоз благодаря стараниям казатинских ремонтников еще как-то держится в строю, а вот электричка уже превратилась просто в состав вагонов. Представляю себе скорость движения, такого с позволения сказать, пригородного поезда, который тянет тяжелый грузовой электровоз, совершенно не приспособленный, чтобы делать частые и короткие остановки. Никому в СССР, когда проектировали эти мощные локомотивы, и в голову не приходило, что этой технике когда-то придется выполнять вот такие специфические функции», – пишет блогер.

Другое фото сделано на станции Киев-Пассажирский.

С Восточной Украины, из депо Харькова, на западную Украину, где в Карпатах есть линии на постоянном токе, перебрасывают в составе пассажирского поезда, древние, но еще рабочие, чешские электровозы ЧС2, которые в простонародье называют «чебурашками».

Блогер пишет, что из-за железнодорожной блокады Украиной Крыма и войны в Донбассе освободилась значительная часть пассажирских локомотивов.

«Теперь вот харьковские, днепропетровские и мелитопольские ЧС2 и ЧС7 переброшены в Карпаты, чтобы «залатать» инфраструктурные дыры, образовавшиеся на Львовской дороге. Кстати, Львовская дорога давно славится своим наихудшим состоянием локомотивного парка из всей Укрзализныци», – пишет он.

Несмотря на всё, на Украине пока еще есть довольно густая сеть железных дорог, однако по прогнозам, вскоре часть железных дорог начнут выводить из эксплуатации и консервировать

«Тогда вообще без ж/д сообщения могут остаться такие города как Черкассы, Черновцы, Ромны, Умань, Прилуки, Староконстантинов, Каменец-Подольский, Сновск (Щорс). В ходе надвигающейся деградации, выживут только основные магистральные линии. А если все будет продолжаться так и дальше, то лет через 10 начнут останавливаться и они», – прогнозирует блогер.

Третья фотография перемещает читателя на железную дорогу Днепропетровска, на которой произошло ЧП – расхищение верхнего строения пути.

«Сход под Днепропетровском. Линия магистральная и электрифицированная. 19 июня 2018 года. Причина очень красноречивая – расхищение верхнего строения пути. Произошло около станции Нижнеднепровск. На электровозе ВЛ11, грузинского производства, (2008 год) издевательская надпись – «Безопасность превыше всего». «Безпека понад усе». Хорошо хоть не Украина…», – иронизирует автор статьи.

Блогер также рассказывает, что пригородный поезд Гребёнка им. Тараса Шевченко в Черкасской области также утратил способность к самостоятельному передвижению.

Кировоградская область вообще поразила автора статьи своим “креативом”.

«В эксплуатации старый советский динозавр ВЛ60. Воистину – действующий ж/д музей! Вот только поехать и посмотреть опасно», – иронично пишет он.

В отличие от Украины, где железнодорожная отрасль попросту разлагается на составные части, в России не стоят на месте, и за эти годы достигли определённых успехов. Так, на фотографии, сделанной в Калужской области 11 июня, новые тепловозы 2ТЭ25КМ брянского производства идут в Поволжье на замену старой техники.

На Урале в Свердловской области ситуация примерно такая же.

«С завода «Уральские локомотивы» выкатывают новенькие электровозы постоянного тока «Синара» 2ЭС6. Эти пойдут на Куйбышевскую дорогу, в Уфу и Кинель, на замену списываемых советских ВЛ10. Номера у новых машин – 780, 781, что говорит о многом», – пишет автор.