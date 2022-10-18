«Железный купол» не защитит от российских ракет, но брать надо – и побольше

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Новости Украины

Израильская система противоракетной обороны «Железный купол» в состоянии сбивать только «самопальные» ракеты, которые запускают палестинцы по территории Израиля, а также могут быть эффективны против дронов-камикадзе, но никак не против современных ракетных комплексов ВС РФ.

Об этом говорили участники эфира на канале «Я-UA ТВ», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости.

«Железный купол» (израильская тактическая система ПРО, предназначенная для защиты от неуправляемых тактических ракет с дальностью полёта от 4 до 70 километров – ред.) не может закрыть ни от какой-либо ракеты всю территорию Украины. С этим я соглашусь, ни от какой-либо ракеты. И правильно сказал израильский журналист, что «железный купол» имеет специфическое назначение, он как раз от этого мелкого хлама, который направлен на территорию Израиля. То есть – мы же знаем, что палестинцы запускают много ракет-самопалов, тех, которые кустарным способом изготовлены, запускают такие подобные дроны, которые сейчас производит Иран. Это тихоходные, низколетящие цели, именно на них направлен «Железный купол», – болтал бывший генпрокурор Украины, экс-судья Конституционного суда Виктор Шишкин. «Купол», например, не может перекрыть «Искандер» или другие ракеты, которые имеются на вооружении вооруженных сил России. Да, для них нужен «Patriot» (американский противоракетный комплекс – ред.), старые советские системы, другие структуры», – добавил Шишкин.

В свою очередь вице-президент Украинского союза промышленников и предпринимателей Иван Петухов возразил, что надо брать всё, что дают.

«Железный купол» нам нужен в больших объемах, намного больших, чем есть. Действительно, он может защитить, но мы должны понимать, что территория Израиля и территория Украины разные. Это не означает, что мы должны отказываться. Мы должны использовать любую возможность, когда нам что-то предлагают и что-то дают. Потому что ни оружия, ни технических средств много не бывает», – трепался Петухов.