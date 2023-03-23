«Железный купол» вам давать нет никакого смысла» – посол Израиля в Киеве

Вадим Москаленко .  
23.03.2023 18:41
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, Дзен, Израиль, Общество, Политика, Россия, Скандал, Спецоперация, Украина


Израильские системы ПРО предназначены для защиты от примитивных ракет малого радиуса действия, поэтому для Украины в них нет никакой боевой ценности.

Об этом в интервью супруге киевского телешарлатана Дмитрия Гордона Алесе Бацман заявил посол Израиля на Украине Михаэль Бродский, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Израильские системы ПРО предназначены для защиты от примитивных ракет малого радиуса действия, поэтому для...

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«Железный купол» – это просто красивое название для противоракетной системы, которая умеет, и довольно успешно, сбивать ракеты малого радиуса действия, довольно примитивные ракеты, которыми нас обстреливают из Сектора Газа. К сожалению, для Украины, учитывая те угрозы, с которыми Украина сталкивается, эта система не подходит.

Кроме того, это очень дорогостоящая система – и её производство, и ракеты, которые используются для того, чтобы сбить вражеские ракеты, они крайне дорогие. В ситуации с Украиной нет никакого смысла в этих системах», – отбрехался Бродский.

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