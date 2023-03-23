«Железный купол» вам давать нет никакого смысла» – посол Израиля в Киеве

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Израильские системы ПРО предназначены для защиты от примитивных ракет малого радиуса действия, поэтому для Украины в них нет никакой боевой ценности.

Об этом в интервью супруге киевского телешарлатана Дмитрия Гордона Алесе Бацман заявил посол Израиля на Украине Михаэль Бродский, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Железный купол» – это просто красивое название для противоракетной системы, которая умеет, и довольно успешно, сбивать ракеты малого радиуса действия, довольно примитивные ракеты, которыми нас обстреливают из Сектора Газа. К сожалению, для Украины, учитывая те угрозы, с которыми Украина сталкивается, эта система не подходит. Кроме того, это очень дорогостоящая система – и её производство, и ракеты, которые используются для того, чтобы сбить вражеские ракеты, они крайне дорогие. В ситуации с Украиной нет никакого смысла в этих системах», – отбрехался Бродский.