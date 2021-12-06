«Железный зэк»: «Большая война в Донбассе начнётся в феврале, жертв будет больше, чем в 2014 – 15 годах»

Новости Украины

Отсрочка миротворческой операции России на Украине играет на руку НАТО, позволяя усиливать присутствие альянса в бывшей советской республике. США планируют одновременно ударить и по России, и по Китаю? В случае нового обострения в Донбассе без участия вооруженных сил России будет не обойтись.

Об этом, и о многом другом «ПолитНавигатору» рассказал Игорь Кимаковский, волонтёр из Санкт-Петербурга, который во время поездки в ДНР попал в украинский плен и провел в тюрьме четыре с половиной года, после чего был освобожден по обмену. Кимаковский известен в Сети благодаря блогу «Железный зэк», где публиковались заметки о его пребывании в украинских застенках.

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«ПолитНавигатор»: Насколько вероятным ты видишь сценарий возобновления горячей фазы конфликта в Донбассе ближайшее время?

Игорь Кимаковский: Я считаю, что вероятность такого конфликта сейчас очень высока. И это связано с тем, что идет очень серьезный геополитический раздел в мире, что связано в первую очередь с тихоокеанским регионом. Поясню: сейчас Америка поняла, что она проморгала Китай, и всячески сейчас старается искать союзников и геополитические возможности, как каким-то образом это нивелировать.

Естественно Россия, как ядерная держава, в этом раскладе является очень серьезной картой. Сама по себе. И это тоже поясню: ни Китай без России Америку не одолеет, ни Америка без России не одолеет Китай. Единственное преимущество США: она находится на естественном авианосце – материке Северная Америка, и ей будет гораздо проще и безопаснее решать вопросы с Китаем. А мы с Китаем имеем более 4 тысяч километров общей границы. И вот США приходят и начинают торговаться с нами, говорят, давайте с нами вместе выступим против Китая! И одна из ключевых карт, которую она хочет сделать козырной в этом раскладе, это Украина.

Ну,а чем Америка может Россию еще заинтересовать? Уже практически ничем. И, естественно, Вашингтон повышает на Украине ставки. С учетом того, что делалось на протяжении этих восьми лет в этой стране –формирование новой националистической, фашистской идеологии, формирование вооруженных сил на совершенно ином качественном уровне, поддержка этих вооруженных сил специалистами, инструкторами, вооружением, причем уже летального характера…. Это повышает ставки.

По мои данным в этом году они уже «Джавелины» испытывали на линии разграничения, хотя изначально, когда оружие еще при Трампе начало поступать, говорили о том, что оно будет находиться в глубоком тылу, и применяться без американцев не будет.

Ну и все, что связано с «Северным потоком 2» , когда мы уже без Украины можем обойтись при транзите газа. Немецких бюргеров все устраивает, среднестатистического бельгийца – устраивает, большинство обитателей других стран Европы – устраивает, но не устраивает политиков, которые находятся у руля в Европе в рамках определенной идеологии, которая называется ультралиберализм. И в рамках которой Россия является врагом априори.

Я сравниваю исторические моменты, провожу аналогии с той эпохой, когда строился газопровод «Уренгой-Помары-Ужгород». Тогда был Советский Союз, Холодная война, гораздо более жесткие условия. Они на Западе напрямую говорили: мы противостоим советскому лагерю, который является нашим врагом. Но при этом Западная Европа поставляла нам трубы большого диаметра и высокого давления, они поставили практически все компрессорные станции для проекта. Тогда они были в этом заинтересованы, делились с нами технологиями, и мы тогда строили, грубо говоря, свои деньги в это не вкладывая.

Сейчас же в «Северный поток» мы вкладываем свои деньги, предлагаем приемлемые цены на газ. Изменилась карта мира.Пропал Советский Союз, противостоящий НАТО. Изменилась в России идеология и формация.У нас рыночные капиталистические отношения, к чему они призывали, но, тем не менее, России опять-таки не дают возможности свободно вздохнуть. Это о чем говорит? О том, что Россия в данном раскладе – ни социалистическая, ни капиталистическая, США и их партнерам в рамках их ультралиберальной идеологии не нужна. И они находят всевозможные способы для того, чтобы не дать нам вздохнуть. Потому запуск «Северного потока» постоянно откладывается. Мне кажется, что в данном случае США, чтобы мы не усилились, будут делать все, вплоть до конфликта на Украине.

То есть до полномасштабной агрессии против республик Донбасса не далеко?

Еще в апреле месяце я знал от серьезных людей из серьезных структур о том, что они (режим в Киеве – ред.) планировали вооруженную провокацию. Им, по большому счету, не нужен захват Донбасса. Хотя они готовы сегодня это сделать. Они не намерены захватывать сразу большие города, понимают – будет много крови и большие потери. Хотя провели уже несколько учений в Николаевской области по захвату сложных урбанистических районов. И мы читаем за скобками, что имелся в виду Донбасс. Отрабатывали взаимодействие ССУ, СБУ и Нацгвардии. Применяли «Байрактары».

И тогда они выяснили, что большие города захватывать не нужно, их нужно брать в клещи и выдвигаться до границы (с Россией – ред.). Это один из планов. Есть и второй, более реалистичный план, который ими рассматривался и который был отработан на Старомарьевке: захват какого-либо населенного пункта. В апреле месяце даже рассматривался вариант по захвату нескольких районов Донецка: пролить кровь, удерживаться там, показать картинки, и провоцировать Россию на проведение операции по принуждению Украины к миру.

И сейчас к этому все идет. Вся риторика последняя на это направлена. Посмотрим недавнюю встречу глав министерств иностранных дел стран НАТО (в Риге – ред.) в преддверии встречи Байдена и Путина. Заявления того же (генсека альянса – ред.) Столтенберга о том, что Россия вообще не должна иметь никаких геополитических интересов.

Мы с тобой знаем, что на линии разграничения практически каждый день стреляют. И мои друзья пишут мне, что постоянно слышно войну в Донецке, в районах Луганской Народной Республики. В родной Донецкой Народной Республике самая горячая точка – это Горловка. Ее окраины ежедневно превращают в руины.

И еще Докучаевск….

Да, Докучаевск, который находится в так называемых «клещах», для них – ВСУ, это один из лучших оперативных районов для проведения наступательной операции.

Соответственно сейчас может произойти провокация. Зеленский в ходе своего недавнего выступления в Раде вручил героя руководителю структуры, которая не подчиняется ни Национальной гвардии, ни вооруженным силам – командиру подразделения «Правого сектора» (запрещенного в России – ред.). Помимо этогонебезызвестный Ярош теперь назначен советником министра обороны Украины. Как и в свое время на Майдане действия националистических структур зависят только от внешнего воздействия, то есть, от западных спецслужб. И обострение на Донбассе тоже может возникнуть из-за внешнего воздействия.

Допустим, они не захотят сделать так, чтобы были замараны ВСУ или, как я их называю, Вооруженные формирования Украины, и они все сделают через такие структуры как «Правый Сектор». То есть националистические батальоны, которые на бесструктурном уровне подчиняются спецслужбам Запада. В любой момент с их стороны может произойти провокация, когда могут погибнуть люди, а в серой зоне проживает, кстати, порядка 100 тысяч граждан России.

Насколько велика готовность ВФУ к проведению подобных операций?

Такие операции уже вовсю готовятся. Они готовились и в апреле, когда на линию разграничения выезжали репортеры тех изданий, которые постоянно клеймят Россию. Это беспроигрышный вариант…. Это, как говорят на Западе, спецоперация с изначально положительным результатом: либо Россия начнет миротворческую спецоперацию, и тогда ее можно будет представить кровавым агрессором, либо не начнет, тогда можно будет сказать, мол, посмотрите на эту Россию, которая не защищает своих граждан.

Что делать нам? Москва в любом случае должна поступать очень жестко, четко показать красную линию.

Донбасс, Украина – это зона геополитических интересов России. Потому что на этих территориях проживают десятки миллионов не русскоязычных, а русских людей. И русскоязычных людей других национальностей. И мы тут должны не ограничиваться какими-то заявлениями нашего МИД-а, та сторона делает жесткие шаги, и мы должны делать в ответ. У них сейчас на линии разграничения 125 тысяч человек личного состава, сосредоточена практически половина регулярных войск Украины, и мы, соответственно, должны сосредоточить там серьезную группировку, которая могла бы просто раскатать всю эту структуру. И, с учетом недавних заявлений Лукашенко, не только по российско-украинской границе, но и по российской- белорусской границе тоже. Мы должны четко показать, что можем сделать нашим Черноморским флотом против их четырех катеров и одного баркаса.

Ну, все-таки не надо забывать, что есть еще флот США, который теперь заходит в черноморские порты. Есть британские спецподразделения, которые Лондон, не таясь, перебрасывает на Украину на случай «агрессии России», наверняка там есть и другие иностранные единицы, которые себя не афишируют – американцы, немцы, поляки, прибалты. То есть в случае войны будет не противостояние России и Украины, а, по сути, России и НАТО.

Я об этом писал статью в еженедельник «Звезда» еще в прошлом году. Откладывание горячей фазы конфликта на Украине приводит к двум очень серьезным последствиям: 1. фашистской идеологией в этой стране заряжается все большее количество людей, все большее количество людей на Украине начинают воспринимать Россию, как агрессора. Их идеологи делают ставку на необразованную часть населения и на молодежь. 2. НАТО формирует на украинской территории свою инфраструктуру при том, что Украина не может стать членом Альянса. И чем дальше в лес, тем больше дров, то есть, чем больше будет откладываться операция по принуждению Украины к миру, тем больше инфраструктуры НАТО будет в этой стране.

Ни для кого не секрет, что в Ильичевске (ныне Приморск Одесской области – ред.) находится военно-морская база с электронным оборудованием, штатовская. На Яворский полигон (в Львовской области – ред.) завезено оружие целого полка США, само подразделение базируется на территории Прибалтики и Польши. Мы знаем, что уже поставили «Джавелины».

Следующий момент – строительство двух военно-морских баз под эгидой Великобритании, строительство в Очакове базы специальной подготовки диверсантов, рядом с которой строится полигон, который может принимать самые крупнотоннажные самолеты НАТО. И американские водолазы изучают береговую линию, все гавани, которые есть от Одессы до Николаева. Они будут выстраивать систему радиоэлектронной поддержки, радиоэлектронной борьбы, защиты кораблей, после чего они смогут ввести туда военный флот. И чем дальше будет откладываться горячая фаза в Донбассе, тем больше у нас шансов впоследствии столкнуться непосредственно с НАТО.

В апреле Украина начала стягивать к линии разграничения дополнительный контингент, но тогда он был гораздо меньше, чем сейчас – было 75 тысяч плюс вооружение. На Украине готовились крупные учения НАТО с привлечением нескольких десятков тысяч иностранных военных. ВФУ в это время совершили вооруженную провокацию. И если бы Россия начала миротворческую операцию, то натовские войска сразу бы стали миротворцами и создали некую линию разграничения быстро, чтобы российская армия не прошла бы вглубь Украины.

Я провожу и аналогию с 2008 годом. В чем схожесть ситуации? Тогда, начиналась летняя олимпиада в Пекине, сейчас в феврале планируется проведение уже зимней олимпиады, и тоже в Пекине. В 2008 году это было не только объявление России агрессором, удар был нанесен и по Китаю, потому что планировалось, сорвать олимпиаду. Ожидалось, что многие делегации стран Запада на фоне вооруженных действий отзовут свои спортивные делегации из Китая. При том, что Пекин очень многое поставил на проведение этой олимпиады. И на эту зимнюю олимпиаду Китай тоже очень многое ставит. То есть в рамках спецоперации западных спецслужб, которую они проводят на Украине, получается вилка с тремя зубьями: или Россия агрессор, или Россия не защищает своих граждан, плюс бонусом – угроза срыва олимпиады в Пекине. Потому что, если начинается война, то о какой олимпиаде может идти речь?

На этом фоне есть справедливые опасения насчет того, что Русский Мир противопоставит этому? Разговоры о том, корпуса Народной милиции ЛДНР не доукомплектованы личным составом и вооружены не отвечающим современным вызовам оружием ведутся давно. Опять же сама Россия вряд ли сможет противостоять всей этой силе лишь ракетными войсками, авиацией, спецподразделениями и ЧВК. И если придется подключать регулярную армию, то в страну потянутся гробы со срочниками, что в государстве, где нет идеологии, София Ротару при всех ее замайданных взглядах поет на «голубых огоньках», банки и крупный бизнес не заходят в Крым, а артистическая богема и молодежные кумиры соревнуются в том, кто первый поедет на гастроли в Киев, может спровоцировать серьезное внутреннее недовольство населения. Опять же идейно мотивированных российских добровольцев – ополченцев первой волны, насколько я в курсе, никто к войне всерьез не готовит.

Я тоже имел определенный пессимизм и по поводу готовности корпусов, и по поводу того, что добровольцы не пойдут, и идеологии в стране нет. Но я разговаривал со сведущими людьми и они признавали, что, да, много недостатков, много у них непонимания по поводу того, что происходит в нынешней России, но у российских добровольцев есть четкое понимание того, что Украина – это часть Русского Мира. И я сам не ожидал, что настолько большое количество людей, которые высказывали какую-то критику, видя то, что сегодня происходит на Украине, готовы подключиться. И если 200-е пойдут к нам, то люди вроде должны начать возмущаться, но мне кажется, тут включится естественная ярость. И желание помочь.

Все мы должны четко понимать, что без участия вооруженных сил Российской Федерации этот вопрос не решить. Если Украина решится на агрессию, то столкнется с качественно иным уровнем противостояния, как это было в той же Грузии, когда в течение пяти дней наша военная машина заводилась, а потом ее еле-еле остановили после того, как Саакашвили съел галстук – его просто пожалели, условно говоря.

Если сейчас начнется наступление Украины, и Россия будет вынуждена начать операцию по принуждению её к миру, то это будет совершенно другой качественный уровень войны, с применением и авиационной группировки, и ракетного оружия, при помощи которого уже сейчас отрабатывается уничтожение определенных структур, систем – ПВО, узлов связи, мест дислокации войск противника, укрепрайонов. Будет задействован весь арсенал, который есть у российской армии, чтобы показать всему миру, что не нужно медведя, особенно зимой, из берлоги вытаскивать.

Но прольется очень много крови, гораздо больше, чем в 2014 – 15 годах. Русской крови. С обеих сторон.

И на чем по твоим прогнозам закончится эта миротворческая операция? Опять дойдут до линии разграничения или же рискнут хотя бы до границ Донецкой и Луганской областей?

Если мы остановимся на существующей линии разграничения – это будет глубочайшей ошибкой. И даже если остановимся на административных границах Луганской и Донецкой областей – тоже. Киев – это мать городов русских. Нужно только оставить, огородив от нас колючей проволокой их исконный регион, который называется Галичиной. И не уничтожать всех, кто симпатизирует нацистской идеологии, их нужно просто всех отправить туда, за колючую проволоку.Они как пауки в банке сами друг друга перегрызут.

У них же нет единства. Это сейчас для них сложилась хорошая ситуация, когда есть общий враг – Россия. А там они между собой начнут меряться причинными местами, кто националистичнее, и врагов себе найдут. Пускай там и пребывают.

А если захотят идти в Польшу – пусть идут в Польшу, захотят в США – пусть едут в США. Кстати, начав жить в США, они и эту страну начнут поливать грязью. Такой опыт уже был. В советские времена, когда выезжали диссиденты с националистическим уклоном.

Хорошо, твой прогноз: когда?

В среде друзей-экспертов в последнее время слышу: сейчас опять будет то же самое, что и в апреле, и никакой горячей фазы не будет. Испугаются.

От самой Украины сейчас мало что зависит. И США не устроят договоренности по ряду позиций с Россией, поэтому я прогнозирую, провоцирование со стороны западных спецслужб горячей фазы. Вероятность этого, повторюсь, по моим ощущениям очень велика. Это произойдет в феврале следующего года, во время проведения олимпиады. Или непосредственно перед играми, или в первые дни соревнований в Пекине.