Нидерланды отмечают 80-летнюю годовщину освобождения от нацистской оккупации. Король Виллем-Александр и королева Максима принимают участие в торжественных мероприятиях. Поскольку Голландия была освобождена от оккупации не в один день, круглую дату в разных местах Нидерландов отмечают в разное время. Члены правящего дома посещают различные торжества и памятные даты в юбилейный год. Таким образом, как сказано, в королевском заявлении для прессы, они поддерживают приверженность таким ценностям, как свобода, справедливость и демократия, которые никогда не могут считаться само собой разумеющимися.

С этими торжествами, заявлениями и провозглашенными ценностями сильно диссонирует тот факт, что отдельные представители крупного бизнеса в Голландии сегодня поддерживают Украину и ее вооруженные силы, точно так же, как в годы Второй мировой войны поддерживали нацистскую Германию. Например, работающий в России производитель лакокрасочных материалов Dulux, Pinotex, Hammerite, Marshall и Sikkens, компания AkzoNobel, финансирует ВСУ. А 80 лет назад прямые предшественники компании обеспечивали своей продукцией нацистов, используя бесплатный труд военнопленных, депортированных евреев, восточных славян и цыган .

В 2022 году AkzoNobel оказалась среди тех, кто в первые дни после начала СВО заявила о безоговорочной поддержке Украины, а также о намерении свернуть все дела в РФ. Но коммерческие интересы возобладали, и AkzoNobel продолжила работу на российском рынке, где после ухода ряда конкурентов ее позиции в некоторых сегментах только укрепились. Однако, получение сверхприбыли в России не помешало корпорации оказывать финансовую поддержку различным украинским организациям, включая вооруженные силы Украины.

Как сейчас оказывается столь явная русофобская позиция голландцев имеет глубокие исторические корни. AkzoNobel была создана в 1969 году в результате слияния химической компании Algemene Kunstzijde Unie (AKU) и фармацевтической компании Koninklijke Zout-Organon (KZO) с передачей всех накопленных активов своей “дочке”. Оба эти “родителя” современной AkzoNobel плодотворно сотрудничали с нацистской Германией до и во время Второй мировой войны.

AKU была голландским холдингом, образованным в 1929 году в результате объединения голландской фирмы Enka и германской Vereinigte Glanzstoff-Fabriken (VGF). С началом войны AKU поставляла свою продукцию нацистской Германии, которая испытывала нехватку натуральных материалов. В поставках нацистам фигурировали ткани для военных нужд, включая текстиль (искусственный шелк, вискоза) для формы и парашютов.

Во время немецкой оккупации, принадлежавший компании завод Glanzstoff Courtaulds продолжал работать в полную силу не поменяв ни хозяев, ни высший аппарат управления и только нарастив производство. С 1940 года завод стал концлагерем для еврейских рабочих из Кельна и окрестностей. Там же на положении рабов трудились депортированные с оккупированных территорий, в том числе из СССР, а также пленные из Франции, Нидерландов и Бельгии, а с августа 1944 года — итальянские военнопленные.

Кроме того, будущая AkzoNobel – AKU – сотрудничала с печально известным конгломератом крупных химических компаний – IG Farben (Interessen-Gemeinschaft Farbenindustrie AG — “общность интересов промышленности красильных материалов”). IG Farben была одним из столпов нацистской военной экономики, занималась производством синтетического топлива, химикатов и даже ядовитого газа “Циклон Б”, использовавшегося в концентрационных лагерях. Производство этих материалов включало использование принудительного труда узников концлагерей. Например, завод Buna Werke возле Освенцима, управляемый IG Farben, использовал рабский труд для производства синтетического каучука и других химических продуктов.

После войны компания была признана виновной в военных преступлениях, и разделена союзниками на несколько самостоятельных компаний, таких как BASF, Bayer и Hoechst. Руководство концерна предстало перед Нюрнбергским трибуналом, 13 из 23 высших должностных лиц были осуждены к разным срокам заключения.

AkzoNobel в лице AKU и IG Farben взаимодействовали в вопросах производства и обмена технологиями. Кроме того, в военные годы один из руководителей AKU рассматривал возможность вхождения компании в состав IG Farben. А уже после окончания войны AkzoNobel и входивший в IG Farben концерн BASF заключили ряд сделок по обмену активами. Переплетений там оказалось действительно много.

Важно отметить, что BASF, как и многие другие компании, работавшие на гитлеровский режим, в конечном итоге признали свою вину, и деятельно раскаялись, внеся деньги в фонд “Память, ответственность и будущее” (Stiftung Erinnerung, Verantwortung und Zukunft). Этот фонд был создан в 2000 году в результате соглашения между правительством Германии, представителями жертв и более чем 6 500 немецкими компаниями с целью выплаты компенсаций бывшим принудительным рабочим и жертвам нацистских преступлений. Помимо BASF в фонде участвуют такие крупные компании и банки, как Daimler AG, Deutsche Bank, Siemens AG, Volkswagen AG, Bayer AG, Allianz, ThyssenKrupp AG, BMW и многие др.

А вот голландская AkzoNobel, внесшая существенный вклад в поддержание военной мощи нацистской Германии, ни в раскаянии, ни в выплатах компенсаций жертвам нацизма не замечена, а сейчас еще и активно участвует в мероприятиях по 80-тию освобождения Нидерландов. При этом следуя традиции прогитлеровских предприятий, которые породили компанию и от которых она все получила, AkzoNobel поддерживает неонацистские силы на Украине, как когда-то поддерживала немецких национал-социалистов…

Ну а российские законодатели всё никак не могут придумать, что делать с западными компаниями, зарабатывающими в России и финансирующими её врагов. Депутаты составляют списки этих компаний, изобретают различные правовые механизмы для регулирования их деятельности на территории РФ, предлагают законопроекты. Но, как мы видим, среди такого рода компаний есть и такие, для которых не надо менять законодательство, а к которым, по-хорошему, стоило бы применить статью 354 УК РФ («реабилитация нацизма»). Парадокс, но пока депутаты думают, каждый, кто покупает краску Dulux, Pinotex и др. вольно или невольно, но фактически становится соучастником этого преступления.