«Желудочно-кишечная Украина» впритык подошла к «историческому часу Х» – Дроздов

07.07.2020, Киев, Максим Карпенко

Занятая бездумным потребительством Украина вплотную подошла к драматической исторической развязке. Во весь рост встаёт вопрос «быть или не быть» государству.

Об этом в эфире телеканала «UA:Первый» заявил львовский пропагандист и неонацист Остап Дроздов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

По его словам, «сознательных украинцев» в стране на сегодня – меньшинство.

«Будет хуже. Сейчас, мне кажется, Украина подходит впервые за 30 лет впритык к историческому часу Х.

Или сознательная часть заявляет свое авторское право как качественного меньшинства – я понимаю, что это меньшинство, – на все государственное. Или оно будет бесповоротно поглощено люмпеном. И этот час Х пропорционально приближается с каждым днем и месяцем нахождения при власти, извините за тавтологию, власти плебеев.

То есть, определенного истеблишмента, определенная криворожская подворотня, которая стала государством, и которая ориентируется на себе подобных, на людей с идеологией «какая разница», на людей вообще без ценностного ориентира, людей холодильника. Я очень часто называю – это люди, как ходящие желудочно-кишечные тракты», – заявил Дроздов.