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24.03.2019, Киев, Владимир Гладков
 
Украина, Церковь
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Жена Кучмы осознала фальшь «свидомизма»

Несмотря на развернувшуюся травлю Московского Патриархата, многие украинские политики и члены их седей продолжают ходить в каноническую Православную Церковь, не афишируя этого.

Об этом в эфире YouTube-канала «Капитал» заявил украинский политолог Дмитрий Джангиров, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Где-то многие понимают. Они творят одно, а все равно потом идут в каноническую Церковь. Они думают, что с Богом можно договориться, что само по себе грех, но, самое интересное, что договариваться с Богом они идут в каноническую Церковь, предполагая, что только тут Он есть», – отметил Джангиров.

С ним согласился собеседник, руководитель пресс-службы УПЦ МП Василий Анисимов.

«Да, и все дело в том, что не столько мужья, сколько жены. Они такие правоверные христианки. Кучма же вертелся, как уж на сковородке, а его супруга как была прихожанкой, так и осталась, и так далее», – добавил он.

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