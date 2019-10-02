Жена Мешкова произнесла трогательную речь на похоронах экс-президента Крыма

02.10.2019, Симферополь, Виктор Орлов

Похороны экс-президента Крыма Юрия Мешкова прошли сегодня на кладбище Абдал в Симферополе, куда, согласно завещанию, тело политика было доставлено из Москвы, где он умер после инсульта, перенесенного в начале сентября на отдыхе в Турции.

«Было около 60 человек – друзья и соратники по русскому движению, из известных фигур был Леонид Грач, очень уважительно и порядочно выступил. От крымской власти не было никого», – рассказал «ПолитНавигатору» экс-депутат парламента Крыма Вадим Мордашов.

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По его словам, доставить тело Мешкова в Крым помог депутат Госдумы Константин Затулин.

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Супруга Мешкова Екатерина рассказала, что в Подмосковье он «жил фактически в ссылке».

«Когда в 2014 году Крым вернулся на Родину, он был безмерно счастлив. Он говорил: я никогда не думал, что доживу до этого дня… Он сказал: «Я теперь смогу вернуться на Родину». Его безмерно огорчало то, что он нуждался в Родине, а Родина в нем перестала нуждаться. У него был огромный потенциал. Он был умнейший, образованнейший, честнейший и порядочный человек, который все свои силы посвящал тому, чтобы его любимому Крыму было бы лучше. Это была самая главная любовь его жизни», – сказала она.