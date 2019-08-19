Жена Нетаньяху угодила в скандал

19.08.2019, Киев, Владимир Гладков

Прибытие в киевский аэропорт «Борисполь» премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и его жены Сары ознаменовалось скандалом.

Так, пару встретили хлебом-солью девушки в украинских вышиванках, но супруга израильского премьера швырнула хлеб на землю, о чем свидетельствует видеоролик с места событий, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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При этом сначала от каравая отщипнул кусочек премьер-министр. Затем он передал этот кусочек супруге, которая сразу же его выбросила.

По сообщениям израильских СМИ, жена главы израильского правительства была не в духе еще во время вылета из Тель-Авива, когда командир воздушного судна не поприветствовал её при посадке в самолет должным образом.

Отмечается, что после взлета она даже попыталась прорваться в кабину к пилотам, чтобы высказать свое недовольство, однако охрана её не пропустила. В результате за 45 минут до посадки командир экипажа повторно поприветствовал высокопоставленных пассажиров, акцентировав внимание на супруге премьера.

«Желаем главе правительства и его супруге, госпоже Саре Нетаньяху, удачного визита», – сказал пилот.

При этом, по словам журналистов, на самом деле пилот все же приветствовал Сару Нетаньяху при посадке в самолет, однако она, скорее всего, этого не услышала.

«Она, мягко говоря, женщина неуравновешенная, недостаточно владеющая собой. К сожалению, ее муж не пытается ее сдерживать. И это одна из его серьезнейших проблем, особенно во время избирательной кампании. Этим все пользуются», – прокомментировал произошедшее израильский политолог и экс-консультант главы израильского правительства Бенни Брискин.