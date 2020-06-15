Жена офицера набросилась на командование ВМСУ за обещание вернуться в Севастополь

15.06.2020, Киев, Максим Карпенко

Украинские военные в очередной раз пригрозили вернуться в Севастополь, который они без боя покинули в 2014-м году.

Так Военно-морские Силы Украины опубликовали поздравление города-героя с днем основания, который отмечался 14-го июня, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Крым – это Украина! Севастополь – был, есть и будет украинским. Мы знаем, что нас там ждут, и кто нас ждет. И мы обязательно вернемся!», – говорится в сообщении ВМСУ на официальной странице в соцсети.

Однако поздравление неожиданно вызвало раздражение некоторых украинских турбо-патриотов.

Жена офицера ВМСУ Алены Сывак указала, что ВМСУ для поздравления Севастополю выбрали «имперскую дату» – ведь город был основан по приказу императрицы Екатерины Великой.

Потому Сывак потребовала поздравлять жителей Севастополя в день основания крымско-татарской деревне Ахтиар, которое располагалось на побережье главной бухты до появления базы русского флота.

«Крым – это Украина. Но «день города Севастополя» – это имперская дата. При чем здесь Украина?.. День города придумала Россия. Украла историю. Почему официальная страница ВМС ВС Украины об этом пишет?», – негодует Сывак.