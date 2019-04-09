Жена подтвердит – Порошенко раскрыл данные об алкоголизме
Информация об алкоголизме Петра Порошенко является выдумкой российской пропаганды, супруга украинского президента за 35 совместной жизни ни разу не видела его пьяным.
Об этом заявил сам глава государства в эфире телеканала ICTV, комментируя слухи о том, будто бы любит залить «за воротник», передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Когда я с удивлением услышал обращение от Владимира (Зеленского, – ред.), что мы должны пройти исследование и сдать тесты на алкогольную и наркотическую зависимость, я был удивлен. Потому что это фейки российской пропаганды, что Порошенко у нас пьет, не просыхая.
Мне приятно было услышать, когда недавно моя Марина, Марина Порошенко, которую я очень люблю и с которой мы вместе уже больше 35-ти лет, сказала: «Я Петра Алексеевича видела пьяным лишь один раз за 35 лет». Я возмутился, говорю: «Когда?» – «Это еще до свадьбы, ты не помнишь».
Я уверяю, что она, самый близкий для меня человек, не видела меня никогда пьяным», – заявил Порошенко.
Спасибо!
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