Жена помощника Яроша: Советские солдаты на Галичине оставляли за собой пирамиды из детских черепов

08.03.2019, Киев, Владимир Гладков

Снесённый на днях во Львове Монумент славы и прочие подобные памятники воинам Великой Отечественной войны оскорбительны для украинцев, так как советские солдаты сознательно миллионами уничтожали гражданское население.

Об этом в эфире телеканала «NewsOne» заявил одиозный автомайданщик Сергей Поярков, помощник депутата Дмитрия Яроша, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Мир Тесен, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«Советские солдаты – да, освобождали, и они убивали миллионы мирных жителей, убивали, уничтожали, сознательно, шли заградотряды! Смотрите, при штурме Киева Советская армия уничтожила сотни тысяч гражданских «чёрных бушлатов», которым не дали оружие. Это не подвиг, это садизм!

Потому люди видят, что памятники садистам нигде не ставят. Я считаю, что декоммунизацию надо проводить. Советский Союз от фашистской Германии идеологически не отличался ничем! Нельзя памятник Гитлеру, нельзя памятник Сталину. Но до того, пока мы не провели судебный процесс и официально не осудили с приговором, как в Нюрнбергском, у нас будет нескончаемая дискуссия», – заявил автомайданщик.

Комментируя снос Монумента славы во Львове, Поярков отметил, что прекрасно понимает людей, которые уничтожили мемориал.

«У меня жена родилась в городе Стрый Львовской области, там был поднят первый украинский флаг, как мы взяли «незалежность». И она мне рассказывает, как она маленькой девочкой идёт в школу и из школы и, говорит, каждый день вижу вот такие пирамиды из черепов и человеческих костей, в том числе – детских! Вот такая пирамида детских костей! Советская армия зашла в Западную Украину, она уничтожала, расстреливала священников, лавочников, ксёндзов – она расстреливала тысячами! И эти детские черепа лежат пирамидой на улице», – рассказал он.

Поярков – 1965 года рождения и его супруга, видевшая черепа расстрелянных детей

«Скажите пожалуйста, кто-то ждёт, что они будут воспринимать (Монумент славы – ред.)? Для них советская символика – это плевок в лицо!» – добавил Сергей Поярков.