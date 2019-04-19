Жена Порошенко пообещала вернуть Крым – после переизбрания мужа на второй срок

19.04.2019, Киев, Владимир Гладков

Украина вернет Крым и принесёт жителям полуострова «долгожданную» свободу и цивилизацию по-украински.

Об этом в эфире телеканала «ATR» заявила жена действующего президента Украины Марина Порошенко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».



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«Крым – это Украина, и в 21 столетии невозможно принять такое пренебрежение международными нормами, законами, и попиранием любых цивилизованных норм жизни, которые происходят в Крыму.

Я абсолютно солидарна как с президентом Украины Петром Порошенко, так и со всем украинским народом, и считаю, что необходимо делать всё возможное для того, чтобы как можно быстрее вернуть аннексированный Крым и присоединить его к Украине», – сказала она.

Также Марина Порошенко рассказала про «ужасающе страшные» условия, в которых вынуждены жить «оккупированные» Россией крымские татары, и в который раз пообещала вернуть на полуостров так называемую «украинскую цивилизацию».

«И мы будем делать всё, что зависит от каждого президента – от меня, от президента, для того, чтобы вернуть пленных крымских татар в их дома, и отстаивать права и свободы крымско-татарского населения, которое сейчас находится в просто ужасных условиях. Мы видим, как попираются их права и свободы, как разрушаются семьи, дети не видят своих родителей, и как в школах они не могут учить родной татарский язык, как закрывается телевидение, забираются и уничтожаются книжки на татарском языке. Этому нужно положить конец и вернуть мирную, цивилизованную жизнь в Крым и в крымско-татарские семьи», – добавила Порошенко.