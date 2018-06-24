24.06.2018, Киев, Владимир Гладков

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Жена Порошенко поразила посла США семейной наглостью

На Тернопольщине открыли зеркальный зал Вишневецкого дворца, отреставрированный за средства посольского фонда США, что не помешало Марине Порошенко своим пиаром затмить американского дипломата.

Об этом в своём блоге на YouTube-канале сообщил политолог Александр Семченко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Отреставрировали зеркальный зал. Говорят, это украшение этого замка, и Марина Порошенко поехала его открывать. Причём, не одна, а в «сопровождении» Мари Йованович, посла США в Украине», – прокомментировал украинский репортаж политолог.

«У нас очень богатая история, и сегодня она начинает возрождаться. Благодаря таким проектам мы реставрируем и сохраняем национальное наследие следующим поколениям», – заявила во время открытия Марина Порошенко.

Отметим, что в зал, где вещала супруга украинского президента, пустили только журналистов.

«Простой народ – в пролёте», – отметил Семченко.

«Можете представить, что именно тут собирались для торжеств монархи из многих стран Европы и всего мира», – рассказала Марина Порошенко.

«Не для плебеев этот зал. Монархи многих стран – император Ацтеков, Майя, Китая. Я даже не знаю, кто там собирался, кроме польского короля, и то – в то время, когда королём-то он и не был», – язвительно прокомментировал политолог.

Также Марина Порошенко заявила, что Оноре де Бальзак этот дворец называл «Волынским Версалем», несмотря на то, что это Тернопольская область.

В репортаже говорится, что зеркальный зал отреставрировали за средства посольского фонда США, и, как справедливо отметил Семченко, Мари Йованович была на мероприятии хозяином, а семья Порошенко, как обычно, присоседилась к чужим заслугам.

При этом в сюжете глава тернопольской ОГА Степан Барна попытался оправдать власть, заявив, что не только на американские деньги реставрировали замки.

«Украина вложила только в восстановление замков Тернопольщины 14,5 миллионов гривен, а США только 3 миллиона 146 тысяч», – рассказал «поц, выступающий на фоне баннера «Фонд Порошенко».

«Он говорит на фоне баннера «Фонд Порошенко», но речь идет о том, что деньги эти были даны не фондом Порошенко», – подчеркнул Александр Семченко.

«Чем же вложился «Фонд Порошенко»? Буклетики! Буклетики привезла Марина Порошенко в Тернопольскую область! Она их везде возит, вручает губернаторам и ни копейки денег, но губернаторы как люди зависимые от Петра Порошенко, вынуждены строить. Поскольку бюджетных денег на это почти нет, трусят бизнес», – рассказал политолог.

При этом американский посол, в отличии от Марины Порошенко, появляется на очень ограниченном числе мероприятий.

«Для нас важно помнить, что Украина – это часть Европы, распространяющая много архитектурных и многокультурных аспектов Европы», – заявила в сюжете Мари Йованович.

«Украина – цэ Европа» – слова, которые бальзамом проливаются на сердца укропатриотов. Только «цэ Европа» почему-то отстраивается за деньги не совсем украинские и не совсем европейские», – подытожил Александр Семченко.