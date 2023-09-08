Жена президента Сербии позирует с Зеленским, спикер парламента – обхаживает американцев

Алексей Топоров.  
08.09.2023 12:58
  (Мск) , Белград
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Балканы, Дзен, Политика, Сербия, Украина


Супруга президента Сербии Александара Вучича – Тамара Вучич, уже третий раз приняла участие в саммите «первых леди и джентльменов» в Киеве.

В столице Сербии тем временем открылась конференция «День Америки в Белграде».

Супруга президента Сербии Александара Вучича – Тамара Вучич, уже третий раз приняла участие в...

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Как сообщает корреспондент «ПолитНавигатора», в этом году частая гостья киевского саммита «первых леди и джентльменов» – супругов лидеров западных стран, в прошлом участница так называемой «Крымской Платформы» Тамара Вучич выступила с многозначительным докладом о важности любви.

 «Ментальное здоровье не знает границ, оно не зависит от возраста и религиозной принадлежности. Оно является актуальной темой в любое время, в любой точке мира», – заявила Вучич.

В ходе мероприятия гостья из Сербии много общалась с женой украинского президента Еленой Зеленской, а после выложила в своем аккаунте фотографии с самим украинским президентом, явившемся поприветствовать участников саммита, гостем которого стал и госсекретарь США Энтони Блинкен.

В то же время в столице Сербии с пафосом открылась конференция «День Америки в Белграде», организованная Конгрессом сербско-американской дружбы. В мероприятии принял участие спикер Народной скупщины Сербии Владимир Орлич. Глава сербского парламента поблагодарил Вашингтон за поддержку, который тот оказывает Сербии «на ее европейском пути», и за  признание его страны «ключевым партнером США, фактором стабильности и развития в этой части Европы».

«Для нас важно услышать открытое признание проводимой нами государственной политики, что благодаря усилиям, ответственности и лидерству президента Сербии мы сегодня сохраняем мир и стабильность для всех и гарантируем, что наша Сербия остается двигателем развития всего региона», – подчеркнул Орлич.

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