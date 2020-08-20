20.08.2020, Москва, Елена Острякова
 
Белоруссия, Конфликт, Кризис, майдан, Общество, Политика, Польша, Провокации, Россия, Скандал, СМИ
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Жена «пророссийского» противника Лукашенко демонстративно открестилась от Путина в Варшаве


Жена несостоявшегося кандидата в президенты Белоруссии Вероника Цепкало неприятно поражена тем, что Россия поздравила с победой на выборах Александра Лукашенко.

Об этом она заявила сегодня в эфире польского телеканала Белсат, специализирующегося на критике белорусской власти, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Вначале Россия занимала нейтральную сторону. Они практически не вмешивались в предвыборную кампанию в Республике Беларусь. К моему удивлению, Россия была третьей страной, признавшей Лукашенко в качестве нового президента и поздравившей его с переизбранием. На мой взгляд, это было очень странно, потому что о честной победе речь не идет», – сказала Цепкало.

Она поспешила опровергнуть обвинения против своего мужа в симпатиях к России.

«Моего супруга и меня обвиняли в каком-то пророссийском движении, что за нами Кремль стоит. Все это абсолютная неправда и ложь, потому что как только в Беларуси открыли уголовное дело против моего супруга, в России он также был объявлен в федеральный розыск. Когда я несколько дней тому назад покидала территорию РФ со своими детьми, меня задержали и три часа держали на границе. Решалось, отпускать меня или задерживать. Поэтому про российский след в отношении моего супруга и речи быть не может», – уверяет Цепкало.


При этом она отказалась отвечать на сакраментальный вопрос «Чей Крым?».

«Если бы мнение Белоруссии каким-то образом поспособствовало решению проблемы Крыма, мы бы высказали свою позицию. Для нас близок как народ Украины, так и народ России. На мой взгляд, проблема Крыма это внутренне дело РФ и Украины. Беларусь в этом случае может выступать как площадка для переговоров, как медиатор», – дипломатично увернулась Вероника Цепкало.

Напомним, что Валерий, а за ним Вероника Цепкало с детьми бежали из Белоруссии еще до президентских выборов в Россию. Они в голос утверждали, что выбрали эту страну только из-за того, что с ней открыта граница. Оттуда Цепкало переехали в Киев, а сейчас находятся в Варшаве.

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