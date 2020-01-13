Жена Сенцова отреклась от мужа-террориста, выбрав российский Крым

13.01.2020, Киев, Михаил Рябов

Освобожденный по обмену «режиссер» Олег Сенцов, получивший тюремный срок в России за попытку организации теракта в Крыму, сообщил о перевозе своей семьи с полуострова в Киев. При этом бывшая супруга Сенцова предпочла остаться в России, несмотря на то, что является уроженкой Западной Украины.

«Я не очень люблю говорить о моей личной жизни, но недавно произошло важное событие для нашей семьи. Наконец мы соединились: в Киев переехала моя мама и сын. С ним оказалось труднее всего, потому что бывшая жена не хотела его отпускать. Она, кстати, этническая украинка, родилась на Ивано-Франковщине, но приняла аннексию Крыма.

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Влад находился не только в печальных условиях, но и под давлением пропаганды и лжи. Но две недели в Украине ему хватило, чтобы эта пелена спала. Несмотря на свою болячку, он хорошо все понимает и сегодня пошел в обычную киевскую школу, в которой есть инклюзивное обучение», – рассказал Сенцов в фейсбуке.