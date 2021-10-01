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01.10.2021 13:16 (Мск), Киев, Вадим Москаленко
 
Вооруженные силы, Дзен, Скандал, Украина
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Жена украинского военного записала выходку пьяного майора ВСУ на видео

Новости УкраиныМайор ВСУ Виталий Лысенко, злоупотребив алкоголем на рабочем месте, нецензурно отругал свою жену и...

Майор ВСУ Виталий Лысенко, злоупотребив алкоголем на рабочем месте, нецензурно отругал свою жену и дочь, которые снимали военного на камеру и пытались его образумить.

Соответствующую видеозапись опубликовал на своей странице в соцсети  экс-депутат Верховной рады Алексей Журавко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Это казарма войсковой части 2860. Я заявляю, что мой муж, майор Лысенко, сейчас находится пьяный, оскорбляет меня», – заявила женщина.

«Ты вообще никто. Пошла н*** из моей жизни!» – ответил пьяный майор ВСУ, обращаясь к своей жене в присутствии дочери.

Комментируя произошедшее, Алексей Журавко выразил убеждение, что майор Лысенко – наглядный образец истинного положения дел в «сильнейшей армии Европы».

«Доблестные офицеры ВСУ могут не только сдерживать российского агрессора, но и посылать на@уй свою жену и дочь. А ещё бухать на рабочем месте. Воистину, самая крутая армия во всей Европе», – отметил Журавко.

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