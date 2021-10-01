Жена украинского военного записала выходку пьяного майора ВСУ на видео

01.10.2021 13:16 (Мск), Киев, Вадим Москаленко

Новости Украины

Майор ВСУ Виталий Лысенко, злоупотребив алкоголем на рабочем месте, нецензурно отругал свою жену и дочь, которые снимали военного на камеру и пытались его образумить.

Соответствующую видеозапись опубликовал на своей странице в соцсети экс-депутат Верховной рады Алексей Журавко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Это казарма войсковой части 2860. Я заявляю, что мой муж, майор Лысенко, сейчас находится пьяный, оскорбляет меня», – заявила женщина.

«Ты вообще никто. Пошла н*** из моей жизни!» – ответил пьяный майор ВСУ, обращаясь к своей жене в присутствии дочери.

Комментируя произошедшее, Алексей Журавко выразил убеждение, что майор Лысенко – наглядный образец истинного положения дел в «сильнейшей армии Европы».

«Доблестные офицеры ВСУ могут не только сдерживать российского агрессора, но и посылать на@уй свою жену и дочь. А ещё бухать на рабочем месте. Воистину, самая крутая армия во всей Европе», – отметил Журавко.