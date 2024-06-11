Жена Зеленского добралась с украинской книжной макулатурой аж до Коста-Рики

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Пока президент Украины Владимир Зеленский уламывает зарубежные делегации принять участие в своем «форуме мира» в Швейцарии, его жена Елена тоже не сидит без дела.

В частности, она отчиталась на своей страничке в соцсети, что благодаря ее личным усилиям «Украинскую книжную полочку» можно найти уже в 50 странах, а теперь вот к продвигаемому Банковой проекту присоединилась и крошечная латиноамериканская Коста-Рика.

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Зеленская сообщает, что Коста-Рика стала 50-й страной, присоединившейся к ее проекту, в рамках которого Национальной библиотеке в городе Сан-Хосе передадут около 20 книг различных украинских авторов на украинском, испанском и английском языках.

Это первая украинская книжная полочка в Центральной Америке, с гордостью говорит жена Зеленского. Правда, не уточняя, насколько украинские книги востребованы в центральной Америке.

Сообщается также, что на открытии «полочки» присутствовали замминистра иностранных дел Украины Ирина Боровец, которая находится в Коста-Рике с рабочим визитом, директор библиотеки Лаура Родригес Амадор и представители украинской общины Коста-Рики, в частности Ассоциации содействия культуре Украины и Коста-Рики и Ассоциации украинцев в Коста-Рике.

«Более 50 тысяч книг на 200 полочках проекта представлены в библиотеках Европы, Азии, Африки, обеих Америк и несут знания о нас нашим друзьям и общение с родиной – украинцам, которые оказались далеко. А еще книги также ведут освободительную борьбу от российских захватчиков, донося правду об Украине, нашей культуре, истории», – витийствовала на открытии «унижной полочки» Елена Зеленская.

Жена украинского президента воспользовалась случаем и похвалила саму себя за успехи в других частях мира. Так, по ее словам, в Словакии открыдась уже десятая по счету украинская книжная полочка на мове – в областной библиотеке города Жилина. А в Польше к проекту Зеленской присоединилась главная библиотека имени Рачинского в Познани.

В Черногории украинская книжная полочка появилась в библиотеке Университета Донья Горица. Еще более 70 украинских книг теперь есть в Болгарии, в Национальной библиотеке святых Кирилла и Мефодия. Кроме того, детской художественной литературой пополнились полочки библиотеки города Берна в Швейцарии.

Вся эта бурная деятельность напрочь игнорирует тот факт, что украиноязычная литература в целом чрезвычайно мало востребована самими украинцами за рубежом. Например, по опубличенным в Сети свидетельствам активистов, занимающихся гуманитарной деятельностью среди беженцев из Украины в Финляндии, они ни разу встречали украинцев, говорящих по-украински, в том числе между собой. Также нулевым является интерес украинцев к языковым украинским курсам для детей, которые пытаются организовать для них финские власти.

На Аландских островах, где живет несколько сотен детей с Украины, на такие курсы записались всего три человека. У самих украигских беженцев такие инициативы встречают либо недоумение: либо вежливое безразличие.

Но вернемся в Латинскую Америку. Самое смешное в том, что между Коста-Рикой и Украиной до сих пор нет даже дипломатических отношений и Киев не имеет в этой стране своего полноценного посольства. Еще раз: посольства нет, а книжная полочка на мове – есть. По этой причине на мероприятие с участием жены Зеленского в Коста-Рику прилетел украинский дипломат аж из Мексики – посол Украины в этой стране и по совместительству в Коста-Рике Оксана Драмарецкая.

Отметим, что расстояние между двумя этими странами – более трех тысяч километров, что делает работу посла «по совместительству» чистой профанацией, особенно в части оказания консульских услуг тем же украинцам, случайно оказавшимся в Коста-Рике.