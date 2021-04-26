Жена Зеленского готовится бежать

26.04.2021, Одесса, Татьяна Белая

Новости Украины

Это такая защитная реакция у психики вынужденных граждан Украины — когда впереди тупик, спасаться юмором. Зачастую злым. Например, сейчас народ с упоением обсуждает в соцсетях первую леди государства Елену Зеленскую. Несмотря на то, что и с интеллектом, и с внешностью у президентской супружницы все в порядке, одевается она почему-то в пижамы с чужого плеча, и, как не выволокут ее на официальный прием, получается выпускной в ПТУ.

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И Юлия Мендель, президентский пресс-секретарь, за ней паровозом — тут топырится, там помято, из лифчика вылазят очки («лахудры, свистать-то не разучились?!»). Так и хочется отругать представителей украинской элиты за волос в супе, спросить, «ну что, вы уже убрали номер после вечеринки Кита Ричардса?» и подать на чай. Из жалости.

Вот смотришь на чету Зеленских — руки-ноги на месте, разговаривают, с пола не едят, все в порядке. Вроде. Но почему принц Уильям и Кейт Миддлтон рассматривают их, словно сиамских близнецов со СПИДом на благотворительной акции? А почему по Версалю первая леди Украины, как Проня Прокоповна по Крещатику, в кроссовках «шелесть-шелесть»? Почему, когда все в строгих платьях — есть такое понятие, как этикет — она в чем-то, напоминающем халат?

« — Проня Прокоповна имеет вкус. — Мерси за комплиман. — А пуговицы какие!..

— Пуговицы немецкие.

— А материя!

— Материя шотландская.

— А может, шарлатанская?»

Неужели нет достойного примера для подражания? Ведь если взять женщин-президентов и премьер-министров, жен первых лиц государств, политиков, представителей королевских семей, то в памяти всплывет целый «иконостас» стиля — тех, к кому можно относиться по-разному, но кому так и не пришлось стать посмешищем, но остаться в истории личностью. Принцесса Диана, Эвита Перон, Джеки Кеннеди, Маргарет Тэтчер, Беназир Бхутто, Карла Бруни, Мелания Трамп, Ирина Хакамада, Сара Вагенкнехт, Раиса Горбачева в конце концов! Да, в политике внешность не важна, можете возразить вы, в политике берут другим, как Ангела Меркель, например. Соглашусь. Только где, в каком месте у четы Зеленских то, чем берет Меркель? Ее политическое долгожительство, хватка, дипломатия?

А впрочем, зачем нам заграничные дамы, когда на Украине существует такое явление, как Юлия Тимошенко (мы про внешний вид сейчас, не забываем). Самый яркий, пожалуй, пример, правильного вложения уворованных вместе с Лазаренко денег в формирование имиджа. И Тимошенко, в отличие от некоторых, в кроссовках только утреннюю пробежку с собакой для фотосессии изображала, а не по версалям терлась. Она, помнится, даже находясь в тюрьме и «при смерти», в туфлях на 11-ти сантиметровых каблуках с ходунками передвигалась, в них же каталась на инвалидной коляске, в них же, наверное, и спала, как Боярский в шляпе.

Стилисты Тимошенко давно должны были стать гуру для политической и околополитической шушеры вроде жен временных президентов и планктона из его офиса. У тимошенкиных имиджмейкеров — редкое сейчас явление — одновременно присутствовали вкус, мозг и знание предпочтений электората (как говорила сама Юлия Владимировна, биомассы).

Когда на волне революционных событий 2004 года она стала устраивать «недели высокой моды» в Верховной Раде, ее стиль был один в один скопирован с героинь фильма «Москва слезам не верит». Клеш, кринолины, рукава-фонарики, камеи, благородная клетка. Так, один в один ее образ повторяет героиню Муравьевой в библиотеке, куда она ходила клеить мужиков. Итак, во-первых, и мужики клеятся, во-вторых, у старшего поколения женственная и шикарная мода 1950-х ассоциируется с временами, когда война наконец стала прошлым, наступил мир и уверенность в завтрашнем дне, в-третьих, это просто красиво. Ужимки вроде рук у сердца, где «за Украину болит», надрыв в голосе и прочее «людонькы!» взяты у Эвиты Перон. Неизменная нитка жемчуга отсылает к железному характеру Тэтчер. А коса прикрывает оттопыренные уши, а у совсем отсталых слоев населения, которые, тем не менее, учили в школе украинскую литературу, ассоциируется с Лесей Украинкой — таким образом убиваются сразу два зайца.

Неужели с миллионами Зеленского нельзя таких же имиджмейкеров нанять? Хотя обычные, замученные жизнью женщины, и без миллионов за свои жалкие зарплаты, понимай за ноль умудряются как-то выглядеть. А вот народ в соцсетях сходится на извечной истине о том, что из села-то девушку можно вывезти, но село из девушки — никогда.

Я с этим не совсем согласна. Потому что и до президентства Зеленского, и на его инаугурации первая леди (аж коробит от этого словосочетания в данном случае) выглядела достойно, никто над ней, во всяком случае, не ржал. И внешние данные у нее куда лучше, чем, например, у жопоногомордой Галины Третьяковой из «Слуги народа», которая заявляла, что у безработных рождаются дети низкого качества и неплохо бы их стерилизовать. В общем, у меня иное видение ситуации.

Представьте, завтра вы уезжаете. Навсегда. Все вещи уже упакованы, на утро заказаны грузчики, карман жгут билеты, мысленно вы уже где-то далеко в новой жизни, а сейчас взмыленные, уставшие, в чумазом спортивном костюме, и тут к вам заваливают гости… Логично, что доставать из коробки вечернее платье вы точно не будете, чешский сервиз и бокалы тоже, вам по фиг ваш дырявый носок и что гости сидят на полу на газете тоже по фиг. Вы на чемоданах и это понятно.

Так вот внешний вид жены Зеленского напоминает то же самое — ей абсолютно все равно, какую тряпку на нее повесят и что подумают, мысленно она тоже уже далеко в новой жизни. Где-то там, где не ждет расплата за вымирание граждан Украины и разорванные тела мирных жителей Донбасса. Причем, не первый день она думает эту думку — ее неуверенные позы говорят о том, что человек понимает, что находится не на своем месте, на которое попал случайно, где не по масти ему.

Ведь дьявол, как известно, кроется, в мелочах, в деталях. В стандартном обращении к народу Зеленский никогда не скажет о своих планах бежать, а вот по жене сразу видно. Ей богу, валили бы уже поскорее. Или им все еще кажется, что мало они удушегубили народа по сравнению с «папередником»? Тю, не мало! Зачем скромничать. Тем более, после покорения Версаля, будто Говерлы какой, в кроссовках.