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1600 детей исчезли с оккупированных районов Донбасса за период с 2014 по 2022 год. А начиная с 2022 года 65 тысяч детей были вывезены из Новороссии. Местонахождение многих из нах до сих пор неизвестно. Вывезенные за рубеж дети могут находиться в 13 странах мира

Об этом сопредседатель парламентской комиссии по расследованию преступлений Киева против детей, зампред ГД Анна Кузнецова заявила в Госдуме РФ, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Киевский режим создал целую индустрию киднеппинга. Детей продают в даркнете или на украинско-польской границе. Кабмин страны создал условия для похищения, издав постановление о принудительной эвакуации детей. При покровительстве украинской полиции действую целые отряды похитителей «Белые ангелы», «Феникс», которые забирают детей даже против воли родителей. В этой схеме участвует фонд Елены Зеленской «Спасем Украину», который зарегистрирован в США. Его логистику обеспечивают западные ЧВК», – сказала Кузнецова.

По ее данным вывезенные дети становились жертвами черной трансплантологии.

«Зафиксированы факты незаконных трансплантаций, медицинских опытов над детьми в больницах Лисичанска, Мариуполя, Рубежном и Северодонецке. Здесь работали мобильные группы биоинженеров и передвижные операционные в сопровождении западных ЧВК. Когда наша комиссия подняла эту тему, силовики киевского режима задержали две группы у себя в стране, а накануне нашего доклада в Киеве была раскрыта еще одна преступная сеть. Сегодня Украина № 1 по черной трансплантологии», – подчеркнула депутат.

По имеющейся информации вывезенные с Донбасса дети могут попадать в лаборатории в Харькове и Днепре, в медицинской документации которых используются стандарты американской коллегии ревматологов. Учитывая результаты расследования о деятельности американских биолабораторий на Украине, есть основания полагать, что медицинские опыты над детьми проводились в рамках программы биобезопасности США.