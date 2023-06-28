Жена Зеленского призвала не надеяться на восстание в России

Граждане Российской Федерации якобы боятся узнать о себе некую «страшную правду».

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в интервью РБК-Украина заявила супруга президента Украины Елена Зеленского, отвечая на вопрос, почему в России не происходит восстание.

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«Мы ничего не видим, потому что, пожалуй, очень мало чего-то происходит. Но я думаю, что там действительно страх и бессилие. Мы также об этом говорили на днях с моими коллегами, почему это так. Мы же живем в открытом обществе, сейчас не 17-й год прошлого столетия, когда нельзя получить информацию. Да, там телевидение у них заангажированное, но есть же интернет. Почему люди не интересуются? Они в большинстве своем, видимо, боятся узнать о себе страшную правду. Потому что тогда тебе нужно сказать себе, что ты тоже монстр, ты это поддерживал. Но все это все равно не оправдание страха и бессилия. Много я слышу разговоров о том, что вот скоро они восстанут, скоро что-то произойдет. Я бы на это не надеялась», – сказала Зеленская.

При этом она согласилась с утверждением, что если в России и произойдет восстание, то это будет «не обычный народ, а только какая-то элита».