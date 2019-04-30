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30.04.2019, Киев, Семен Дорошенко
 
Мнение, Политика, Россия, Украина
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Жена Зеленского рассказала о переговорах мужа с Россией

Новоизбранный президент Украины Владимир Зеленский не готов пойти на односторонние уступки России, однако готов к переговорам с ней, передает корреспондент ПолитНавигатора.

Об этом в интервью англоязычному изданию Daily Beast сказала его супруга Елена.

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«Невозможно начать с нуля. Я не думаю, что в скором времени состоятся прямые двусторонние переговоры… Владимир не готов к уступкам перед агрессором, но он готов к переговорам с Россией в присутствии международных лидеров», – заявила Зеленская, отвечая на вопрос о возможной встрече нового президента Украины с российским лидером Владимиром Путиным.

Она также призвала Россию «не соблазнять» украинцев своими паспортами.

«Я бы не советовала российским властям тратить время на соблазнение украинцев паспортами РФ. Украинцы – свободные люди в свободной, независимой, суверенной и неделимой стране. Украинское гражданство означает свободу, достоинство и честь», – считает Зеленская.

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