Жена Зеленского решила, что русские злятся, завидуя украинской культуре

Новости Украины

У русских никогда не было и не будет таких масштабных культурных деятелей, как философ Григорий Сковорода или художница-примитивистка Мария Примаченко, поэтому они якобы в бессильной злобе уничтожают украинские музеи.

Об этом в эфире телеканала «Украина 24» заявила супруга президента Украины Елена Зеленская, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Продолжаете ли вы искать для себя, ответ на вопрос. Почему? Ведь большинство нашло ответ после увиденного в Буче лица рашизма. Но есть нюансы, в которых это лицо раскрывается больше на примере уничтоженных объектов культуры, культурного наследия, музеев. Несколько дней назад мы видели день музеев, должны были бы отмечать. Почему, на ваш взгляд, они уничтожают нашу культуру?» – спросил журналист.

Зеленская ответила, что русские вообще не считают Украину государством, у которого должно быть «собственное сознание» .

«Многие из них считают, что мы какая-то часть их общества, и мы просто что-то себе придумали. Но наши музеи, наши предметы искусства и культуры, наши песни и литература доказывают, что это не так. Поэтому они хотят это уничтожить в первую очередь, чтобы уничтожить наше национальное сознание.

У них нет Примаченко, у них нет Сковороды и никогда не было. Поэтому они хотят, чтобы мы думали, что у нас их тоже не было. Но такого не произойдёт. Поэтому я была в первые дни разозлена, когда буквально на вторую неделю уничтожили музей в Иванкове. Я очень огорчалась, что пропали картины, но к счастью их спасли», – рассказала первая леди Украины.