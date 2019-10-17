Жена Зеленского узнала, что едят юные латыши

17.10.2019, Киев, Семен Дорошенко

Во время официального визита президента Украины Владимира Зеленского в Латвию первая леди Елена Зеленская посетила одну из средних школ в Риге, где ознакомилась с системой организации школьного питания и физического воспитания детей в этой стране, передает корреспондент ПолитНавигатора.

Об этом сообщает пресс-служба украинского президента.

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Как отмечается, визит в среднюю школу № 49 в Риге был включен в программу по личной инициативе первой леди, которая активно изучает подходы и опыт других стран в сфере системы питания и физического воспитания школьников.

Так, первая леди осмотрела школьную столовую, ознакомилась с меню и подходами к его формированию, обсудила с руководством школы инициативы по популяризации здорового питания среди детей и родителей.

Кроме того, Зеленская посетила урок физического воспитания.

“Школьная программа по этой дисциплине предусматривает отдельные уроки физкультуры для ребят начиная с пятого класса, что позволяет максимально учесть степень физического развития детей и подобрать правильный уровень физической нагрузки.

Елена Зеленская отметила особое отношение к спорту со стороны педагогов и учащихся: в школе постоянно проходят спортивные события и соревнования между классами, ученики принимают участие не только в городских, но и в национальных и даже международных спортивных соревнованиях, занимая призовые места”, – говорится в сообщении.

Напомним, ранее первая леди Украины Елена Зеленская подготовила предварительный план действий по улучшению питания в школах.