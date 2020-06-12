Жена Зеленского заболела коронавирусом, а ему пожелали сифилис

12.06.2020, Киев, Максим Карпенко

Супруга украинского президента Елена Зеленская сообщила в социальной сети, что получила положительные результаты теста на коронавирус.

Интересно, что буквально на днях президент Владимир Зеленский в своем видеоблоге заявлял, что хотел намеренно заразиться Covid-19, чтобы показать украинцам опасность новой инфекции.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

Тем не менее, инфицированной оказалась Елена, а не Владимир. Правда, в этом нет ничего удивительного.

Например, ранее коронавирусом болела супруга премьер-министра Канады Джастина Трюдо, а он сам остался здоров. Или наоборот – коронавирус поразил британского принца Чарльза, а его жена не заболела. Более того, жена свалившегося с ковидом премьера Бориса Джонсона осталась здорова сама и родила здорового ребенка.

Впрочем, бравада Зеленским с готовностью заразиться коронавирусом не осталась не замеченной оппонентами.

В эфире ток-шоу «Говорит великий Львов» главред газеты «Ратуша» Николай Савельев пожелал президенту пострадать и от других болячек.

«Я бы не останавливался на его месте. Чего это он хотел заболеть? Если ты хочешь заболеть – нет проблем. Пошел в любую больницу, побыл там с больными день-два и гарантированно ты им там помог, сделал перевязки, ставил катетеры и можешь быть уверен, что к радости многим гражданам Украины тебя изолируют. Потому что изоляция Зеленского – это был бы тоже плюс для Украины. Но я бы на этом не останавливался. Еще есть такие болезни, как туберкулез, можно заболеть, стригущий лишай, сифилис – то есть много вещей можно пропустить через себя, чтобы показать людям, что это страшно, что этим можно заболеть, что нужно мыть руки», – заявил Савельев.