12.06.2020, Киев, Максим Карпенко
 
Медицина, Украина
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Жена Зеленского заболела коронавирусом, а ему пожелали сифилис


Супруга украинского президента Елена Зеленская сообщила в социальной сети, что получила положительные результаты теста на коронавирус.

Интересно, что буквально на днях президент Владимир Зеленский в своем видеоблоге заявлял, что хотел намеренно заразиться Covid-19, чтобы показать украинцам опасность новой инфекции.

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Тем не менее, инфицированной оказалась Елена, а не Владимир. Правда, в этом нет ничего удивительного.

Например, ранее коронавирусом болела супруга премьер-министра Канады Джастина Трюдо, а он сам остался здоров. Или наоборот – коронавирус поразил британского принца Чарльза, а его жена не заболела. Более того, жена свалившегося с ковидом премьера Бориса Джонсона осталась здорова сама и родила здорового ребенка.

Впрочем, бравада Зеленским с готовностью заразиться коронавирусом не осталась не замеченной оппонентами.

В эфире ток-шоу «Говорит великий Львов» главред газеты «Ратуша» Николай Савельев пожелал президенту пострадать и от других болячек.

«Я бы не останавливался на его месте. Чего это он хотел заболеть? Если ты хочешь заболеть – нет проблем. Пошел в любую больницу, побыл там с больными день-два и гарантированно ты им там помог, сделал перевязки, ставил катетеры и можешь быть уверен, что к радости многим гражданам Украины тебя изолируют. Потому что изоляция Зеленского – это был бы тоже плюс для Украины. Но я бы на этом не останавливался. Еще есть такие болезни, как туберкулез, можно заболеть, стригущий лишай, сифилис – то есть много вещей можно пропустить через себя, чтобы показать людям, что это страшно, что этим можно заболеть, что нужно мыть руки», – заявил Савельев.

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