Жене Корчинского больно слышать о скорой победе

Анатолий Лапин.  
16.08.2023 15:19
  (Мск) , Киев
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Война, Вооруженные силы, Дзен, Россия, Украина


Жена объявленного Россией в розыск националиста Дмитрия Корчинского, экс-депутат Верховной рады и военный медик Оксана Корчинская ужаснулась от праздной жизни киевлян. По ее словам, они зря думают о том, что победа близка.

Об этом Корчинская заявила в эфире телеканала «Прямой», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Жена объявленного Россией в розыск националиста Дмитрия Корчинского, экс-депутат Верховной рады и военный медик...

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«В отличие от нашего врага, где пока что неограниченный ресурс, у нас, к сожалению, ограничен ресурс, в первую очередь, человеческий. И, конечно, когда я сейчас вернулась в Киев, очень тяжело привыкнуть к тому, что люди думают, что мы с вами уже где-то приближаемся к победе.

Очень тяжело слышать, как люди называют «культурным фронтом» что-то, «фронтом искусства», «спортивным», «экономическим». Это нонсенс, фронт один, уважаемые граждане Украины. Это там, где защищают наши военнослужащие нас с вами. За тот фронт отдают жизни лучшие сыны нашей страны», – заявила Корчинская.

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