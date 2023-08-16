Жене Корчинского больно слышать о скорой победе

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Жена объявленного Россией в розыск националиста Дмитрия Корчинского, экс-депутат Верховной рады и военный медик Оксана Корчинская ужаснулась от праздной жизни киевлян. По ее словам, они зря думают о том, что победа близка.

Об этом Корчинская заявила в эфире телеканала «Прямой», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«В отличие от нашего врага, где пока что неограниченный ресурс, у нас, к сожалению, ограничен ресурс, в первую очередь, человеческий. И, конечно, когда я сейчас вернулась в Киев, очень тяжело привыкнуть к тому, что люди думают, что мы с вами уже где-то приближаемся к победе. Очень тяжело слышать, как люди называют «культурным фронтом» что-то, «фронтом искусства», «спортивным», «экономическим». Это нонсенс, фронт один, уважаемые граждане Украины. Это там, где защищают наши военнослужащие нас с вами. За тот фронт отдают жизни лучшие сыны нашей страны», – заявила Корчинская.