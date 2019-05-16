Жене Зеленского посоветовали не слушать политтехнологов
Супруга пятого президента Украины Марина Порошенко дала совет будущей первой леди Елене Зеленской, передает корреспондент ПолитНавигатора.
Об этом она сообщили в интервью в программе «На перспективу» на киевском радио «НВ».
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«Я хочу пожелать, чтобы она (Елена Зеленская — Ред.) не прислушивалась к советам каких политтехнологов или протоколистов, а делала то, к чему ее побуждает ее душа», — пожелала первая леди своей преемнице.
По словам Марины Порошенко, только с эмоциями и внутренним ощущением своей сопричасности с каким-то проектом можно добиться хороших результатов.
Напомним, что Верховная Рада назначила инаугурацию новоизбранного президента Владимира Зеленского на понедельник, 20 мая.
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