«Женевский будильник тикает». «Жара» на Украине наступит грядущей зимой

11.08.2021, Киев, Максим Карпенко

Новости Украины

Политическая осень для Украины будет более-менее стабильной, опасности стоит ожидать зимой.

Об этом в эфире телеканала «Первый независимый» заявил политолог Руслан Бортник, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По мнению эксперта, осенью у президента Зеленского будет еще время, отведенное ему после грядущей встречи с американским лидером Джо Байденом, которая анонсирована на конец августа.

«Я думаю, что осенью, скорее всего, в Украине ничего не случится. Более тяжелый, опасный для государства и общества период наступит зимой. Почему ничего не случится? Потому что, я думаю, что встреча Зеленский-Байден даст какую-то временную передышку, лаг временной, перерыв, когда американские и западные партнеры будут ожидать выполнения Зеленским тех договоренностей и пожеланий, которые выскажет Байден», – сказал эксперт.

«Все будут ожидать параллельно и будет тикать женевский будильник после встречи Путина и Байдена до конца этого года. А украинская политическая система будет присматриваться к Зеленскому, а что он еще сделает, какой уровень поддержки он имеет внутри и извне со стороны западных партнеров. Поэтому, думаю, что до конца года будет сохраняться такая плюс-минус нынешняя стабильность», – заявил Бортник.