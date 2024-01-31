Женщина бесполезна в окопах – участница СВО

Женщине не место на передовой, если она не военнослужащая по профессии или ее навыки нужны фронту.

Такое мнение в интервью ForPost высказала волонтер, участница СВО Анастасия Шайхутдинова, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Вообще, что может сделать женщина на фронте – лучше там ничего женщине не делать. Толку с неё там как с козла молока. Это как есть. А в основном, если женщина уже для себя такой путь приняла, чтобы она там была эффективна, я не говорю про медиков и связистов, а, допустим, с нуля, она идёт либо оператором БПЛА, либо это работа с каким-то определённым видом оружия», – рассказала военнослужащая.

Ей доводилось работать с несколькими частично женскими подразделениями. В основном там служат снайперы. Есть для женщин работа и в разведке.

«В основном, это сбор и передача развединформации. Потому что, грубо говоря, передвигаться по фронту гражданскому человеку, если он писает сидя, гораздо проще, чем это будет мужчина. И внимания меньше привлекаешь, и прочее вытекающее. Соответственно, есть у нас много видов разведки. В том числе, когда ты пешочком куда-нибудь ходишь, глазками своими всё смотришь. Такая информация и оперативнее, и объективнее», – пояснила эксперт.

В самом начале СВО в ее задачу входила доставка гуманитарной помощи с целью войти в контакт с местным населением.

«Это адресная гуманитарка, в том числе доставка гуманитарной помощи. Но она была прежде всего направлена не как сам факт оказания помощи местному населению, а на налаживание и взаимосвязи. В основном прифронтовая зона, понятно, что у каждого есть там какой-нибудь кум, брат, зять, сват, одноклассник, однокурсник, который по ту сторону. Соответственно, поиск среди них корректировщиков. Вот для этого и нужно было установить нормальные личные контакты с местным населением», – пояснила Шайхутдинова.

В начале СВО люди не знали, как им реагировать на российских военнослужащих. Потому как те им ничего не рассказывают, не объясняют, что будет дальше. И поэтому, чтобы с местным населением наладить контакт, была разработана такая стратегия, как доставка адресной помощи.

«В какой-то момент мы просто перестали возить обычную гуманитарку, а начали резко возить адресную. То есть, ребята, если у вас там есть родственники, мы можем передать. Для чего это было сделано – для того, чтобы как раз наладить контакты с местным населением. Потому что приезжает хорошая девочка Настенька к какой-нибудь бабе Вале, от доченьки привозит посылку. Потом смотрит, что у бабы Вали соседка какая-нибудь баба Галя, которой кушать нечего, в следующий раз уже Настенька приезжает там ещё той бабульке что-то закинет. Так оно потихонечку налаживается, выстраивается», – уточнила военнослужащая и добавила, что на языке военных это «вербовка со сбором разведданных».

Среди коллег-мужчин отношение к женщинам на передовой все равно отличается. И это еще один фактор, почему им там не место – отвлекают от выполнения задач.

«Я могу сказать, что если это связано конкретно с работой, допустим, с каким-нибудь видом оружия на линии боевого соприкосновения, то вокруг тебя в любом случае находятся мужчины. Допустим, стоит какая-то задача, её надо решать, выполнять, исполнять. И они, прежде всего, они мужики, мужчины. Они смотрят, чтобы с тобой было всё хорошо. То есть, понятное дело, что наш мужчина – наш русский мужчина. Он сначала, чтобы с тобой было всё хорошо, а потом мы уже дальше задачу будем делать. Грубо говоря, я иду, а за мной, допустим, или рядом – пять мужчин идут, и они все время: аккуратно, аккуратно, аккуратно», – пояснила Шайхутдинова.

«Женщина правда бесполезна. Это единичный случай. Потому что, если бабы на войну пойдут, то что дальше? Ко мне огромное количество женщин обращаются, пишут и в личку, и как-то умудряются звонить, где-то номера находят: а как попасть? Ну вот, зачем? Я по своему опыту сужу, может быть, тоже материальная у них мотивация. Но у меня просто такая переоценка ценностей произошла в плане женщин – они воюют там, мужики, чтобы мы здесь были живы, здоровы, целы. А мы туда прём. Ну, молодцы. Женщина, прежде всего, моральная поддержка и хороший, надёжный тыл. Есть, конечно, специалисты у которых есть определённые навыки – это стрелки, наши девчонки, которые там и мастера спорта, и в целом самоучки, у которых действительно талант. Есть у меня знакомая из разведки ДНР, она изобрела и запатентовала дронобойку хорошую, то есть – она инженер. Есть немало того, чем ты можешь быть полезен на фронте с военной точки зрения. Но вот так, просто потому, что тебя «петух в жопу клюнул», не надо. Это просто адреналиновые маньячки», – заключила Шайхутдинова.