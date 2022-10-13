Женщина-депутат парламента Сербии попала в порно-скандал

13.10.2022  15:16 (Мск), Белград  
Оливер Галич.  
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Балканы, Дзен, Компромат, Сербия, Скандал


В социальных сетях Сербии распространяется видео, на котором женщина, похожая на депутата сербского парламента Сташу Стоянович, занимается оральным сексом с двумя мужчинами. Сама Стоянович заявила, что на видео не она, и подала заявление в прокуратуру, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Источником видео является бывший депутат от правящей партии Джордже Вишекруна, который ныне находится за пределами Сербии. Он ранее неоднократно угрожал, в том числе убийством, лидеру этой партии, президенту Сербии Александру Вучичу.

В социальных сетях Сербии распространяется видео, на котором женщина, похожая на депутата сербского парламента...

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Справка: Джордже Вишекруна был высокопоставленным функционером СПС, но в 2013 году был арестован по обвинению в угрозах Александру Вучичу. Вишекруна это отрицал и обвинил соратников по партии в ложном доносе. Однако после выхода на свободу и эмиграции в Голландию бывший член СПС выступал с угрозами уже публично, а также издал книгу «Вучич и я» с многочисленными бездоказательными обвинениями в адрес лидера Сербии.

На видео, снятом в помещении, похожем на лифт, девушка занимается оральным сексом с двумя мужчинами, третий предположительно это снимает. Главная героиня ролика действительно очень похожа на Сташу Стоянович. При этом Джордже Вишекруна заявил, что один из снятых мужчин, лицо которого видно лишь частично  – мэр сербского города Нови Сад Милош Вучевич.

Комментируя ситуацию, Сташа Стоянович заявила, что на видео снята не она, что подтверждает голос героини. По словам депутата, она знает, кто запечатлён в ролике, и очень сочувствует этой девушке.

Стоянович сообщила, что подала заявление в отношении Джордже Вишекруны в Высшую прокуратуру по высокотехнологичным преступлениям в Белграде. Вучевич произошедшее никак не прокомментировал.

 

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