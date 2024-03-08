Женщина-доброволец рассказала, как ушла на СВО вслед за отцом

Жительница Ямало-Ненецкого АО Кристина Пуйко пошла добровольцем на СВО вслед за отцом.

Вскоре там оказался ее супруг, который получил серьезное ранение и сейчас в Крыму проходит реабилитацию, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Приходит осознание, что это касается абсолютно всех. И осознав, это ты уже не можешь вернуться к той жизни мирной. Ты уже не можешь находиться в гражданской жизни, как раньше. У тебя ценности совсем другие, вплоть до того, что мы не осознаём, что течёт вода. Может быть это смешно звучит, ну, течёт вода из крана. Но пробыв там 2 года, приехав сюда уже в отпуск, эта маленькая мелочь дает столько счастья», – рассказала Кристина Пуйко в эфире «Крым 24».

«У меня отец военнослужащий. Он прошел чеченскую войну, и был первым из тех, кто 24 февраля отравился непосредственно на передовую. Это был тяжёлый день, на самом деле. Ничего не предвещало. Просто – «тревога, прибыть в часть в положенное время. Вскоре всё стало известно, куда едет отец. Где-то через полгода и я приняла для себя решение, что мне надо там тоже быть. Потому что какая моя бы помощь ни была, я не врач, не оперирующий хирург, я просто работник среднего звена, но мои руки лишними не будут. Я просто собралась и ушла втихую от мужа в военкомат, спросила, есть ли для меня специальность на передовой. Я фармацевт, и меня приравняли к медсестре. Уже в экстренном курсе я получила от боевых сослуживцев опыт. У каждой из них разная специальность, и каждая какой-то опыт потихоньку передала, что в дальнейшем я смогла с ними работать на равных. Могу сказать, что там лишних рук не бывает. Не бывает лишних людей. Мы живём там общей семьей, нет такого «он», «она» – есть мы», – отметила Пуйко.

После того, как ее муж получил серьезное ранение с повреждением позвоночника, девушка сосредоточилась на его поддержке и реабилитации.