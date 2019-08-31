Женщина признала в Зеленском Порошенко после пластической операции

31.08.2019, Киев, Максим Карпенко

Избиратели все больше разочаровываются во Владимире Зеленском, который вместо обещанного мира и стабилизации экономики демонстрирует готовность повышать тарифы в угоды МВФ и сохранять курс на конфронтацию с Россией, выгодный американцам.

Об этом в эфире телеканала «Наш» заявил эксперт в области энергетики Валентин Землянский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Мир Тесен, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«Народ хочет восстановления справедливости. В каком формате это будет происходить – неважно. Но самое страшное, что люди, посмотрев и еще чуть-чуть подождав, они увидят, что, по большому счету, просто зеркало перевернули, и все осталось прежним. Ничего не поменялось, «лица стерты, краски тусклы. То ли люди, то ли куклы», – заявил Землянский.

«Как сказала одна моя знакомая: «У меня такое впечатление, что я проснулась со старым мужем, только после пластическое операции. Вроде помолодел лет на 20-ть, но он – тот же самый»…

Рейтинг будет сыпаться, потому что люди ожидают снижения тарифов, пленных, мира на Донбассе. А пока ничего», – добавил присутствующий в студии шоумен Владимир Быстряков.