«Женщинам и детям лучше эвакуироваться из Харькова» – нацист Мосийчук

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Жителям Харькова, особенно женщинам и детям, лучше эвакуироваться из города на летний период во избежание «очень серьёзных проблем».

Об этом в видеоблоге журналиста Александра Шелеста заявил бывший депутат Верховной рады, участник карательной операции против ЛДНР в составе запрещенного в РФ подразделения «Азов» Игорь Мосийчук, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Есть косвенные признаки возможности вражеского наступления в конце апреля. Возможно, оно будет перенесено, возможно, будет какую-то другую форму носить, но косвенные признаки есть», – сказал Мосийчук.

«Есть ли необходимость эвакуации на сегодняшний день из Харькова? Если у вас есть возможность – в первую очередь, детей и женщин хотя бы на летний период стоило бы эвакуировать. Тем более, с критической инфраструктурой это уже очевидно, что будут проблемы очень серьёзные. По состоянию на сегодня – есть косвенные признаки подготовки наступления на конец апреля», – добавил он.