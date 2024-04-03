«Женщинам и детям лучше эвакуироваться из Харькова» – нацист Мосийчук

Вадим Москаленко.  
03.04.2024 19:43
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина, Харьков


Жителям Харькова, особенно женщинам и детям, лучше эвакуироваться из города на летний период во избежание «очень серьёзных проблем».

Об этом в видеоблоге журналиста Александра Шелеста заявил бывший депутат Верховной рады, участник карательной операции против ЛДНР в составе запрещенного в РФ подразделения «Азов» Игорь Мосийчук, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Жителям Харькова, особенно женщинам и детям, лучше эвакуироваться из города на летний период во...

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«Есть косвенные признаки возможности вражеского наступления в конце апреля. Возможно, оно будет перенесено, возможно, будет какую-то другую форму носить, но косвенные признаки есть», – сказал Мосийчук.

«Есть ли необходимость эвакуации на сегодняшний день из Харькова? Если у вас есть возможность – в первую очередь, детей и женщин хотя бы на летний период стоило бы эвакуировать.

Тем более, с критической инфраструктурой это уже очевидно, что будут проблемы очень серьёзные. По состоянию на сегодня – есть косвенные признаки подготовки наступления на конец апреля», – добавил он.

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