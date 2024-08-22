«Женщины – лучшие лидеры и организаторы!» Главарь сепаратистов Косово примчался в США поклониться Камале Харрис

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Так называемый «премьер-министр Республики Косово» Альбин Курти принял участие в предвыборном съезде Демократической партии США в Чикаго, который завершается сегодня. Эксперты отмечают, что паналбанский националист был приглашен туда вопреки своим сербофобским действиям, которые создают напряженность в крае и якобы критикуются уходящей администрацией Байдена.

Ранее посол США в Косово Джеффри Ховениер заявлял, что Курти был приглашен на съезд в Чикаго не руководством США, а непосредственно верхушкой Демократической партии, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Безусловно, в этом кроется обыкновенная казуистика. В рамках съезда, развязавший новую серию гонений против сербского меньшинства края главарь косовских сепаратистов принял участие в дискуссии на тему роли политических партий, его доклад был посвящен преобразованию последних в социальные партии.

«Три социальные категории, которые сделали нашу победу возможной, – это женщины, молодежь и диаспора. Мы начали с освещения вклада женщин в общество и социальной роли женщин. С другой стороны, поскольку средний возраст населения Косово составляет 34 года, мы работали с молодежью посредством культуры, искусства, спорта и дебатов по критическим теориям… Треть правительства Косово состоит из женщин, а также 40 процентов парламентской группы. Мы всегда подчеркиваем, что женщины – лучшие лидеры и лучшие организаторы», – заявил Курти, откровенно подхалимничая в сторону кандидатки от демократов на предстоящих выборах в США Камалы Харрис.

Экс-спецпосланник бывшего президента США и нынешнего кандидата от республиканцев Дональда Трампа по диалогу между Белградом и Приштиной Ричард Гренелл заявил, что США сейчас финансирует «односторонние и опасные действия Курти». Он связал присутствие лидера сепаратистов на съезде в Чикаго с тем, что Агентство США по международному развитию (USAID) выделило руководству косовских сепаратистов около 3,5 миллионов долларов в качестве помощи.

«Все – НАТО, немцы, французы, ЕС, администрация Трампа и администрация Байдена – ясно дали понять, что Альбин Курти создает проблемы», – написал Гренелл на своей странице в одной из соцсетей.

Он призвал генерального инспектора Госдепа США расследовать выделение гранта, назвав его «чистой коррупцией».