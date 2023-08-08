Женщины оккупированного Донбасса создали подпольную антиукраинскую группу

Игорь Шкапа.  
08.08.2023 13:40
  (Мск) , Киев
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Война, Дзен, Общество, Россия, СБУ, Украина


На временно оккупированной силами киевского режима части Донбасса местные жители продолжают действовать в интересах России.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», сообщает пресс-служба СБУ.

На временно оккупированной силами киевского режима части Донбасса местные жители продолжают действовать в интересах...

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«Контрразведка Службы безопасности провела многоэтапную спецоперацию, в результате которой нейтрализована еще одна российская агентурная сеть в Донецкой области. Особенностью вражеской группы было то, что она состояла исключительно из местных женщин, поддержавших вооруженную агрессию России против Украины. Злоумышленницы одновременно работали на ФСБ и частную военную компанию «Вагнер», – говорится в сообщении.

Указывается, что женщины «собирали разведданные о количестве и передислокации военной техники Сил обороны на территории региона».

«Прежде всего, они пытались выявить и «слить» агрессору направления вылетов боевой авиации ВСУ, в том числе ударных вертолетов под Авдеевкой. Также их интересовали маршруты перемещения тяжелой бронетехники украинских войск с прифронтовых территорий на передовую. Для сбора разведывательной информации фигурантки обходили местность и скрыто делали фотоснимки украинских объектов», – рассказывают в украинской спецслужбе.

Утверждается, что установлена личность резидента вражеской группы, которая в начале СВО выехала в РФ для координации подпольщиц.

Все четверо являются жителями Красноармейского района (киевским режимом райцентр переименован в Покровск).

Сейчас подпольщицы брошены за решетку. Им грозит пожизненное заключение.

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