Женская рота ВСУ окопалась на болотах Луганщины – в армии РФ это невозможно

В Кременском районе ЛНР впервые замечена украинская женская рота операторов БПЛА и снайперов.

В российской армии женщин к управлению беспилотниками не допускают, только в добровольческих подразделениях, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Viber.

«Самое удивительное, что на болота зашла исключительно женская рота, состоящая только из женщин. Насколько я знаю, мобилизации женщин ещё нет. Значит, это женщины-добровольцы. С таким мы ещё не сталкивались. Конечно, думали, может быть акустические ловушки. Потом радиоперехваты послушали – да, женщины стоят. Они бэпэлашницы, снайперши. Их там достаточное количество, полностью женская рота. Они хорошие специалисты БПЛА, снайперскую работу оценить тяжело. Пока что мы с ними ведем «переписку» снайперскими выстрелами, с помощью БПЛА, артиллерии. Когда пойдём на штурм, посмотрим, как они себя поведут», – рассказал в эфире «Крым 24» боец спецназа «Ахмат».

Как отметил основатель школы БПЛА «Крымский беспилотник», куратор проекта «Архангел» с позывным «Евпатория», на курсах операторов беспилотников был отдельный женский батальон.

«У нас был в Евпатории женбат на базе курсов НВП. И порядка 45 девушек приняли участие в этом пробном проекте. Из них, правда, осталось около 5 человек, но все прошли, всем было интересно. Сейчас многие занимаются сборкой, кто-то перешёл в другую отрасль помощи, вяжут масксети. Но, тем не менее, у нас такой опыт есть, и я бы не сказал, что он прямо успешный. Специфика в том, что на контракт женщине устроиться очень сложно. Поэтому должна быть либо просто добровольцем без имени и звания, либо где-то сидеть в сборочном цеху и собирать дроны. Девчонки хорошо летают, и если действительно им давать возможность раскрыться в этом направлении, то это очень мощная сила. Единственное, надо пересмотреть подход по гендерной принадлежности. Не только медиками и связистами могут быть женщины – они могут спокойно быть и беспилотчицами», – считает «Евпатория».

Он добавил, что на передовой есть женские военные боевые расчеты, и операторы БПЛА – женщины явно лишними не будут. Но такое отношение к женщинам на передовой далеко не у всех.

«Оператор БПЛА – это человек, который находится всегда в самой гуще опасности. Когда это будет женщина, за ними всегда охотятся. И представьте, не важно, какая там близкая, не близкая, чужая эта женщина – любая. Любой человек бросит свою позицию и побежит её защищать. Это будет трагедия, мы сразу обескровим себя. Война, тем более на передовой – это не место для женщин. Они героически спасают наших бойцов, они радисты замечательные, но оператор – это впереди, в самой гуще. У нас были бойцы, которые приезжали, говорили – в 50 м от меня стоит «Брэдли», я думаю, то ли навести на него, скорректировать огонь, то ли спасти себя. Потому что моя работа, она – цена. Я больше противнику урон причиню, если я останусь жив. Тяжело представить девушку, женщину на передовой в такой ситуации. И этого не должно быть в принципе. Это не говорит, что они плохие. Опыт показывает, что мы умеем всё делать. Но передавая не для них», – считает старший инструктор филиала АНО «Авиационный учебный центр имени лётчика-космонавта И.П. Волка» Евгений Севастьянов.

Его коллега инструктор Вадим Драганов вспомнил, как в Великую Отечественную войну летчицы из «Ночных ведьм» наводили ужас на противника.

«Я хочу сказать, что у женщины очень даже хорошо получается, и они более кровожадные, если женщина до этого всего добирается. У меня много знакомых снайперов. И на самом деле, если будет подразделение девушек операторов БПЛА, это будет опасно. Просто «Ночные ведьмы», – считает Драганов.