08.03.2018, Киев, Семен Дорошенко

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Женские активистки устроили в Киеве на 8 марта марш настоящих “национальных дружин”

Акция “Oh my March!”, посвященная Международному женскому дню, состоялась 8 марта в центре Киева, передает корреспондент “ПолитНавигатора”.

Около 200 участниц марша прошли колонной от Майдана Незалежности по Крещатику, улице Богдана Хмельницкого до Золотых ворот. Они несли плакаты “Давай мыть посуду вместе”, “Давай вместе воспитывать детей”, “МАТИ право”, “МАТИ свободу”, “Не бояться ходить по темным улицам”, “Моё тело – моё дело”, “Мои глаза выше!”, “Насилие – не традиция”, “Не поднимай руку”, “It’ s women time”. Впереди колонны шли юные барабанщицы, участницы шествия несли воздушные шарики фиолетового цвета – один из цветов самых первых европейских активисток, боровшихся за права женщин.

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По словам организаторов, цель марша – показать, что в Украине есть сильные, современные женщины, которые сами ответственны за свою жизнь и нуждаются не в “специальной защите” от мужчин, а в равных правах и уважении.

Активистки обратили внимание, сто от домашнего насилия в 2017 году на Украине погибло больше людей, чем военных в т. н. “АТО”.

“Недавно все мы наблюдали за маршем “Національних дружин”. Тревожное, технологическое зрелище. Именно тогда у организаторов женского марша возникла идея — показать “справжніх національних дружин”. И речь здесь не о домохозяйках. Речь о специалистах, топ-менеджерах, предпринимателях, депутатах, юристах и правозащитниках — о новом поколении “дружин”, которые, беря ответственность за себя, остаются не менее женственными, как и модели из подиумов”, — заявили организаторы.

После завершения “Oh my March” возле Золотых ворот активистки отправились на Михайловскую площадь, чтобы присоединиться там к другому женскому маршу под названием “Хватит терпеть”. Среди требований участников акции — ратифицировать Стамбульскую конвенцию (Конвенцию Совета Европы о предупреждении насилия в отношении женщин и домашнего насилия и борьбе с этими явлениями).