Жену Зеленского оскорбило то, как украинцы отреагировали на ее рассказы о «героическом муже»

Новости Украины

Жена главы киевского режима Елена Зеленская рассказала в интервью BBC, как живет с мужем Владимиром Зеленским в условиях войны.

Журналистка BBC в интервью отметила, что Владимир Зеленский после возвращения из эвакуации во Львов ходил по улицам Киева, чтобы показать, что он на месте, что он не уехал. Зеленская ответила, что не была удивлена ​​и знала, что он поступит таким образом.

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“Я никогда не имела сомнений, мы даже не обсуждали этот вопрос, остаться или не остаться. Я знала, что он останется на 100%. И потому это нормально”, — сказала она.

Зеленская также похвалила своего мужа за решение не сбежать из Украины.

“Я знаю его более 20 лет с того момента, как он был еще мальчиком, я знаю, что он за человек. Он с годами не изменил свои базовые настройки. Это тот самый человек, которого я знаю. Мне кажется, он просто не мог поступить по-другому. Поэтому я не удивляюсь. Меня иногда даже оскорбляла реакция людей, которые были удивлены. Потому что я не могла понять: неужели вы не видели этого раньше”, — сказала Зеленская.

Жена главы киевского режима рассказала, что видится с мужем очень редко. Обычно это происходит во время совместных интервью, мероприятий, иногда в офисе. Но “на телефоне” пара каждый день.

“Я надеюсь, что эта разлука повлияет на наш брак таким образом, что еще более усилит наши связи, я очень надеюсь, что так и будет, но мы чувствуем друг друга, мы поддерживаем друг друга и всегда на связи”, — отметила Елена.

Зеленскую оскорбили комментарии людей о том, как ее муж трансформировался из комедийного актера в агрессивного милитариста.

«Первая леди, которая родом из того же города, что и ее муж, и знает его из университета, сказала, что ее «оскорбили» люди, которые сказали, что удивлены его переходом от телевизионного актера к военному лидеру», – говорится в сообщении ВВС.

«Он – человек, которого я всегда знала. Он бы не сделал ничего другого», – уверяет Зеленская.