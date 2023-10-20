Жену Зеленского пустили по рукам на фокус-группах Британии и США

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Жена президента Украины Владимира Зеленского Елена потребовала от компании Google обозначать Крым как территорию, подконтрольную Киеву – на всех картах сервиса.

Об этом шла речь на встрече Зеленской с представителями компании в Киеве, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Среди прочего, президентская жена также хотела, чтобы из поисковой системы Google удалили выдачу на русском языке, это же касается рекомендаций видеосервиса YouTube. Также Зеленская хочет, чтобы Украина была отсоединена от географической привязки к СНГ, а в поиске пользователям из «незалежной» не выдавали контент на русском языке.

По мнению политолога, члена движения «Другая Украина» Василия Вакарова, эта инициатива Зеленской была нужна лишь для того, чтобы попасть в информационное пространство, предъявив хоть какую-то «перемогу»:

«Главная причина этой встречи – дать украинцам положительную новость о «победе». Провал в контрнаступлении и коррупционные скандалы, связанные с окружением Зеленского, необходимо чем-то перебить, вот Зеленская и старается это осуществить. Однако есть ещё одна причина и она называется «подготовка к выборам в Украине». В конце марта следующего года в Украине планируют провести одновременные парламентские и президентские выборы. Ходят упорные слухи о том, что Елену Зеленскую сватают на то, чтобы она возглавила «Блок Зеленского» – политическую силу, ориентированную на ныне провластные партии. У Зеленской есть узнаваемость и поддержка в Британии и США. Информация в Google касается, в первую очередь, тех украинцев, которые находятся за рубежом. Таким образом Елена Зеленская работает на эту фокус-группу».