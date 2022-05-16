Жены «азовцев» утверждают, что сдача в плен – фейк

16.05.2022  17:24 (Мск), Киев
Вадим Москаленко.  
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Денацификация, Дзен, Донбасс, Россия, Украина
Новости Украины

Информация о переговорах касаемо сдачи в плен «азовцами» в Мариуполе – якобы российская пропаганда, попасть в руки русским означает смерть.

Об этом на пресс-конференции в Анкаре заявили представители семей националистов, заблокированных в «Азовстали» в Мариуполе, передает корреспондент «ПолитНавигатора».


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«Сегодня в СМИ сообщили, что 10 бойцов сдались в плен»,- сообщил журналист.

«Мой муж 5 раз уверял меня, что плена не будет. Для них плен равно смерть» – возразила одна из родственниц.

«Мы сегодня тоже прочитали, что кто-то там, на «Азовстали», якобы бойцы «Азова» сдались. Я хочу сказать, что это российский фейк. Во всех странах волна поддержки Мариуполя, волна поддержки «Азовстали».

Это вообще по всему миру, все люди поддерживают, и для того, чтобы убить эту войну запускаются эти фэйки, эта ложь против наших родных для того, чтобы у общества, у мировых лидеров [было впечатление, что] если они сдаются, то ничего не надо делать», – сказала еще одна супруга нациста.

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