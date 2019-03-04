Жены Бандеры и Шухевича попали на сгущенку

04.03.2019, Киев, Ольга Козаченко

Ичнянский молочно-консервный комбинат разместил на банках со сгущенным молоком жен лидеров ОУН-УПА.

Об этом на своей странице в Facebook рассказала сооснователь и главный редактор сайта Тhe Devochki Оксана Павленко.

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“Я люблю сгущенку. Это ужасно, конечно, но сердцу не прикажешь. Поэтому всегда рада посылкам от Ичнянского молочно-консервного комбината. У них случилась лимитированную серия, которая “посвящается великим женщинам Украины”. И вот тут я растерлась. По сути, хорошо, что бренды уже немного иначе воспринимают 8 марта. Но выбор женщин и посыл меня смутил так, что не могу до конца понять свое отношение”, – пишет журналистка.

“На банках биографии и портреты жен Шухевича, Бандеры, Скоропадского и Коцюбинского и “поряд з видатним чоловіком завжди видатна жінка”. Понимаю, что этих женщин знают намного меньше, чем их мужей. Наверняка, их вклад колоссальный. Но какой-то спорный посыл. Не знаю даже. Помогите разобраться”, – призвала Павленко своих читателей.

В комментариях к записи пиарщица София Касьяненко уточнила, что именно она отправила посылку от имени “Ични” и поделилась своим замыслом.

“Посыл основывается на крылатой фразе “За каждым великим мужчиной стоит великая женщина”. Мы решили, что, во-первых, правильно будет говорить не “за”, а “рядом”. Во-вторых, взяли такие фамилии, которые уж точно хорошо известны в Украине как минимум. Таким образом показали, что носителей фамилий знают хорошо, а вот их жены остались в тени. Поэтому коротко рассказали о каждой из них на этикетках сгущенного молока “Ичня”: перечислили поступки и показали портреты”, – отметила пиарщица.

Также она приложила к своему комментарию письмо, которое, по ее словам, “объясняет суть проекта”.