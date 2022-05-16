Жены нациков обещают «пану Эрдогану» нобелевку за спасение «Азова»

16.05.2022  16:17 (Мск), Анкара
Вадим Москаленко.  
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Денацификация, Дзен, Донбасс, Нацизм, Россия, Турция, Украина
Новости Украины

Во всём мире с президентом РФ могут говорить только лидеры Китая и Турции.

Об этом на пресс-конференции в Анкаре заявили представители семей неонацистов, заблокированных на территории завода «Азовсталь» в Мариуполе, передает корреспондент «ПолитНавигатора».


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«Они находятся в аду, им ежедневно наносятся новые и новые раны, они без ног, без рук, обессиленные, без медикаментов. Их нужно спасать уже вчера. Сейчас у нас единственная надежда, я даже не знаю, как до вас достучаться, уважаемый пан Эрдоган, умоляем, помогите, обратитесь к Си Цзиньпиня, и вместе с господом Богом сделайте это.

Станьте теми носителями мира. Помогите, поскольку этот поступок будет достоин Нобелевской премии мира», – умоляла одна из жён «азовцев».

Другая женщина объяснила, почему обращаются именно к этим лидерам.

«Почему именно Эрдоган и Си Цзиньпинь? Потому что, по нашим убеждениям, в мире сегодня существует только два лидера сильных влиятельных стран, которые способны говорить с Путиным», – сказала она.

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