Женя Лукашин уехал в Голливуд

16.04.2021, Москва, Платон Беседин

Замшелый принцип «Всё новое – это хорошо забытое старое» в кино обретает особый оттенок – несколько комичный и даже трагикомичный. Потому что современные фильмы насколько щедры на яркие спецэффекты, настолько же и скудны на внятные смыслы и продуманные сценарии. А потому зачастую приходится переснимать старое.

Не всегда это удаётся. Разве выгодно отличается лента «Вспомнить всё» с Колином Фаррелом в главной роли от своего более раннего варианта с Арнольдом Шварценеггером и Шэрон Стоун? Нет, оригинал, созданный Полом Верховеном, лучше. И подобных примеров – десятки.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, ленту Parler и Яндекс.Новости

В российском кино, правда, с этим ещё хуже. И становится страшно, когда очередной как бы режиссёр собирается переснять советскую классику. Или как бы её продолжить, дав новую жизнь. На деле выходит мертворождённое: не жизнь, но смерть. Вспомним «Джентльменов удачи», версия 2012 года. Брр! Фору же всем со знаком «минус» дала обновлённая «Кавказская пленница». Мрак!

Теперь же мы наблюдаем несколько иную версию «старых фильм о главном». А именно: появилась информация, что классическая «Ирония судьбы» – Мягков, Яковлев, Брыльская, да, да – будет переснята в Голливуде. Напомню, что ранее мы лицезрели российское продолжение ленты – фильм, где сыграли Безруков и Боярская. Вышло средне, а тут – Голливуд.

Впрочем, лишь на первый взгляд. За дело берётся режиссёр Марюс Вайсберг. И, спрашивается, при чём тут Голливуд? Вайсберг в первую очередь – да и в последнюю тоже – известен своими совершенно бездарными комедиями, вроде «Гитлер капут!». Из самого адекватного в его активе – фильмы с нынешним президентом Украины Владимиром Зеленским (их можно терпеливо смотреть было). Так что Вайсберг – это знак низшего качества.

А вот заявленный список актёров: Эмма Робертс, Томас Манн, Гаррет Хедлунд, Бритт Робертсон. Действительно западные личности, но кто их знает? Известна толком разве что Эмма Робертс – и то, поскольку-постольку. Она снялась в ленте «Мы – Миллеры», и её создатели – в частности продюсер Винсент Ньюман – причастен к пересъёму «Иронии судьбы».

К чему это я всё? Да к тому, что пафос Вайсберга смотрится позорно и неуместно. Вот образчик этого пафоса: «Я очень рад, что наше советское культурное наследие теперь станет достоянием всего мира. Я долгие годы работал над этим проектом, и вот, наконец, благодаря моему партнеру Владимиру Кошелеву у нас получилось создать блестящий сценарий».

Нет, дружок, не примазывайся к великому советскому наследию. Тебе должно быть стыдно, что ты вообще собираешься изгадить его в стиле очередных «бабушек и прабабушек лёгкого поведения». Но деньги не пахнут, а единственная цель твоя и продюсеров, как это принято сейчас – срубить хорошенько бабла, изгадив великое кино. Ведь нет идей, нет смыслов, но есть колоссальная жажда денег и искусство подлого нейминга, когда на лучших образцах прошлого зарабатываются дивиденды.

В былые годы таких, как Вайсберг и иже с ним, просто бы не подпустили к «Иронии судьбы», но, к сожалению, сейчас можно всё. И в кинобизнесе, который задыхается от бессмысленности и бездарности, не остаётся ничего другого, как выжимать заработки из великого прошлого. Постеснялись бы черти, но… какое у них может быть стеснение?

Так что от зрителей требуется одно – бойкот. Ну а в США это вряд ли станут смотреть. Впрочем, те, кто увидят, воспримут советское наследие, похоже, именно так – сквозь призму современных алчных бездарностей. Печаль.

Остаётся лишь готовить внятный киноответ. Но пока он застрял где-то далеко. Ведь наши киношники заняты производством очередной «непосредственно какахи».