Жернова армии РФ перемалывают нацистскую Украину по плану – депутат Госдумы

10.05.2022  18:29 (Мск), Москва
Анатолий Лапин.  
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина
Новости Украины

Наступление российской армии в Донбассе, которое со стороны может показаться недостаточно быстрым, на самом деле идет нужными темпами, что позволяет минимизировать потери среди военнослужащих ВС РФ и мирных граждан. При этом, украинские вооруженные формирования будут неизбежно загнаны в «котлы» и уничтожены.

Об этом в комментарии «ПолитНавигатору» заявил депутат Госдумы Олег Матвейчев.

Наступление российской армии в Донбассе, которое со стороны может показаться недостаточно быстрым, на самом...

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«Что касается спешки, связанной с наступлением и так далее – не надо толкать наших ребят в спину. У кого чешется – чешите в другом месте. Темп наступления ровно такой, который обеспечивает нам малые потери, а украинцам – большие, обеспечивает задачу утилизации НАТОвской техники, обеспечивает задачу вытягивания из НАТО трат на различные вооружения и так далее…

Поэтому «котел» на Донбассе будет тогда, когда этого никто не ждет – не только враги, но и наши аналитики. Что касается темпов наступления, то напомню, что, например, в 45-м году освобождение Украины шло больше года. Как тогда мы воевали с силами всей Европы, так и сейчас мы воюем, по большому счету, с силами всей Европы. При том, что у нас еще стоит условие минимизировать потери мирных жителей и гражданской инфраструктуры, свои собственные потери, поэтому все идет, как надо», – подытожил Матвейчев.

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