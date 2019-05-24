24.05.2019, Москва, Елена Острякова
 
Белоруссия, Политика, Россия
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Жертва Бабича была не напрасна: белорусы заговорили об интеграции

Премьер-министр Белоруссии Сергей Румас предлагает найти развязки по нерешенным вопросам интеграции в Союзном государстве.

Об он заявил сегодня в Москве на встрече с председателем правительства РФ Дмитрием Медведевым, передает БЕЛТА.

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«Мы получили от вас оперативно предложения по дальнейшей интеграции в рамках Союзного государства. Мы тщательно проработали и также оперативно представили вам свои предложения. Думаю, что сегодня сможем обсудить их. На 70% наши позиции сходятся. И сегодня хотелось бы по оставшимся 30% понять, в чем у нас различие и какие развязки есть», – сказал Румас.

Ранее депутат Госдумы РФ Евгений Федоров заявлял, что интенсификация интеграционных процессов была условием, на котором Россия согласилась отозвать своего посла Михаила Бабича. Об этом, по словам депутата, лично просил президент Белоруссии Александр Лукашенко, который был недоволен слишком активной позицией дипломата по реализации Союзного договора.

Вчера Белоруссия выдaлa российской стороне aгремaн (предвaрительное соглaсие) нa нaзнaчение нового посла Дмитрия Мезенцева. Ожидается, что он прибудет в страну 1 июня.

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