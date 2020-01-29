«Жертва сербского режима» оказался хладнокровным убийцей

29.01.2020, Белград , Ксения Голуб-Секулович

Оппозиционный «Союз за Сербию» и его лидер магнат Драган Джилас в очередной раз оскандалились, когда решили использовать недавнее самоубийство на ступенях сербского парламента для нагнетания политической истерии.

Как выяснило следствие, 42-летний Владимир Шевер выстрелил себе в голову на глазах прохожих. При этом никаких обвинений в адрес власти он не кричал.

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Сторонники «Союза за Сербию» бросились изображать его «несчастным бедняком, который пошел против режима». А сам Джилас заявил, что Шевер является «бедным человеком, который послал ясный сигнал режиму о своей бедности и недовольстве».

Однако позже стало известно, что перед тем, как совершить самоубийство Шевер хладнокровно лишил жизни профессора Факультета физкультуры и спорта Деяна Илича, которому несколько лет был должен большую сумму денег.

Тем не менее, ни один из так называемых оппозиционеров даже не думал извиняться за свои больные обвинения.

Бывший начальник полиции Белграда Марко Никович считает, что подобные инциденты ни в коем случае не должны использоваться в политических целях.

«Это бесчеловечно, это не этично и не морально. Никто не может использовать чужую трагедию в политических целях. Тот человек, которого они пытались сделать жертвой режима незадолго до самоубийства убил другого человека, послав ему хладнокровно пулю в лоб!

Те, кто распространяет ложь в интернете, конечно, не могли этого знать, но сам факт, что они без каких-либо проверок бросились обвинять государство, говорит о степени ненависти», – сказал Никович.

убитый выстрелом в голову профессор Деян Илич

Бывший сотрудник службы государственной безопасности Божидар Спасич считает, что этот случай является лишь частью «особой войны» против нынешней власти.

«Для оппозиции важно, чтобы фальшивые новости попадали в эфир. Суть в том, чтобы показать ситуацию в стране настолько страшной и безобразной, насколько это возможно, чтобы тот, кто мог поверить, верил», – подчеркнул Спасич.

Депутат правящей Сербской прогрессивной партии Александр Маркович отмечает, что эта история только продолжает некрофильскую политику «Союза за Сербию» в отношении страны.

«Много раз они использовали человеческие трагедии в повседневных политических целях, и это говорит о страшном лицемерии, которое царит у них», – заключил Маркович.