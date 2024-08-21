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Запрет киевским режимом Украинской православной церкви, канонически связанной с Московским патриархатом и располагающей наибольшим числом верующих, фактически является запретом православия как такового на Украине. Об этом в своём блоге пишет румынский публицист Дан Диакону, сообщает корреспондент «ПолитНавигатора».

По словам Диакону, самопровозглашённая ПЦУ, поддерживаемая режимом Зеленского, не может считаться альтернативой УПЦ, поскольку является не церковью, а политическим движением.

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«Люди это знают, и предпочитают уйти в катакомбы, чем придерживаться религиозной ереси, придуманной Зеленским. Какие у вас претензии к секте политического происхождения, претендующей на роль церкви и введшей в иконографию «святую» Викторию Нуланд?», – недоумевает публицист.

Он напомнил, что режим Зеленского не позволял этническим румынам присоединяться к Румынской православной церкви.

«Румынская Церковь подверглась нападению дважды: с одной стороны, украинские политруки не разрешили ему законно работать на Украине, а с другой члены Православной церкви Украины – фракция Зеленского – напали на Румынскую Церковь в Константинополе, потому она «ограбила бы верующих» на его территории».

Публицист возмутился отсутствием реакции на этот произвол со стороны властей Румынии, которые поддерживают Киев несмотря на то, что жертвами гонения на Православие окажутся и этнические румыны, живущие на Украине.

«На наших глазах не что иное, как фактический запрет православия на территории Украины. Хотя это абсолютная лень, свидетельство гнусного произвола, никто ни слова не говорит. А «наши как сосны с соплями на груди» [румынская поговорка] продолжают поддерживать Украину, хотя на этот раз уверенными жертвами безумия порнокарлика станут и этнические румыны», – резюмирует Диакону.