Жертвами украинской шпиономании стали экс-министр обороны и киевский военный эксперт

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Новости Украины

Служба безопасности задержала неназванного украинского военного эксперта, который якобы собирал разведданные о поставках западного вооружения в Украину. Задержанному вменяют агентурную работу на РФ.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

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«Служба безопасности предотвратила передачу в РФ закрытой информации о международном военно-техническом сотрудничестве нашего государства со странами Запада. В ходе следственно-оперативных действий задержан глубоко законспирированный российский агент, который собирал разведданные о закупке и поставке иностранного оружия и боеприпасов в Украину», – говорится в сообщении.

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По утверждениям СБУ, «предатель» – житель Киева, который позиционировал себя как военный эксперт. Его якобы завербовал кадровый сотрудник российских спецслужб для проведения разведывательно-взрывной деятельности в столице Украины.

«Для получения закрытых сведений злоумышленник использовал личные связи, в частности среди представителей отечественного оборонно-промышленного комплекса. Свою заинтересованность иностранным вооружением маскировал под видом сбора аналитических данных для экспертных публикаций в соцсетях», – говорят в СБУ.

В первую очередь предполагаемого «российского агента» интересовали тайные сведения о импортированной военной технике для нужд подразделений ВСУ.

«Полученную информацию оккупанты планировали использовать для осуществления ракетных ударов по украинским объектам критической инфраструктуры, задействованным для транспортировки западного вооружения. Кроме того, враг планировал использовать разведданные для срыва международных договоренностей Украины со странами-партнерами в области обороны. Во время обыска по месту жительства задержанного правоохранители обнаружили электронные средства связи, которые он использовал для коммуникации с российским куратором», – добавляют в СБУ.

Эксперту сообщено о подозрении в государственной измене и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

Другое украинское ведомство – ГБР – сообщило о подозрении в госизмене за согласование Харьковских соглашений экс-министру обороны времен Януковича Михаилу Ежелю.

Как утверждают в Госбюро расследований, пакет документов, которые входили в соглашения, Ежель согласовал, даже не посетив заседания Кабмина, где они обсуждались.

Ежелю инкриминируют совершение госизмены группой лиц по предварительному сговору. По последним данным, Ежель проживает в Беларуси в качестве беженца.

Как сообщал ПолитНавигатор, ранее по делу Харьковских соглашений подозрения в госизмене были объявлены экс-министрам иностранных дел и юстиции Константину Грищенко и Александру Лавриновичу.