Жертвовать безопасностью своей страны ради Украины никто не будет – посол Израиля в Киеве

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Новости Украины

Ни одно израильское правительство не возьмёт на себя ответственность выхода за «красные линии» в отношениях с РФ, согласившись на поставки вооружений Киеву, поскольку в случае эскалации за Израиль никто не заступится.

Об этом в эфире «Радио НВ» заявил посол Израиля на Украине Михаэль Бродский, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Израиль находится в другой ситуации (чем насыщающие Киев оружием страны ЕС и США – ред.) Мы не являемся членом НАТО. Страны, которые оказывают наибольшую военную помощь Украине, – это страны, которые входят в НАТО, и на них распространяется защита НАТО. Израиль противостоит агрессии соседних стран в одиночку. Израиль в одиночку пытается бороться с террором. Израиль все войны, которые происходили на Ближнем Востоке, выигрывал в одиночку практически без помощи других стран. И сегодня Ближний Восток не самый спокойный регион. Это очень взрывоопасный регион. Если посмотреть на то, что происходит, то очень большая опасность в отношении Израиля сохраняется. Опасность, как безопасности граждан Израиля, так и солдатам армии и обороны Израиля. Поэтому Израиль действует, не выходя за те красные линии, которые могут привести к ухудшению ситуации в области безопасности Израиля, а в перспективе могут привести к войне, гибели мирных граждан, гибели израильских солдат. На это ни одно израильское правительство не пойдёт», – объяснил Бродский.

На вопрос об оценки отношений Израиля с РФ дипломат ответил, что они сложные, но обязательные.

«Россия играет важную роль в нашем регионе не первый год, особенно после 2015-го года, когда появился российский контингент практически на наших границах в Сирии. Израиль обязан считаться с этим фактором в ближневосточной политике. Между Израилем и Россией многослойные, многоплановые связи. В России очень большая еврейская община, порядка 600 тысяч человек. Мы не можем не принимать в расчёт благополучие этой общины, когда принимаем те или иные решения в отношении России. Я бы назвал этот диалог сложным, но обязательным для Израиля и очень важным для израильской безопасности», – объяснил посол.

Напомним, ранее израильский политолог объяснил позицию своей страны более откровенно: «нам это невыгодно».